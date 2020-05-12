AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ البحر الأحمر يعلن قرارا صارما ضد الفنادق غير الملتزمة بضوابط كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:37 م
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
Advertisements
عادل نصار

كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عن أنه لا يوجد استعجال في اعادة فتح الفنادق ولابد من التزام الفنادق بضوابط التي أعلنتها وزارة السياحة ضد فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.


وقال حنفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء إنه :"مش مستعجلين للفتح وعلى الفنادق الالتزام بالضوابط التي أعلنتها وزارة السياحة وسيتم سحب تراخيص الفنادق التي قالت أنها مستعدة ولم تلتزم بالمعاير لمدة عامين".  

 

وأضاف أنه :"استقبلنا أكثر من 590 عائدا وهو أكبر رقم استقبال للعائدين في مصر، وأهالي الغردقة لديهم انضباط ذاتي وهو ما وجدناه في حظر الحركة، ولديهم خبرات ويعرفوا أن السياحة ستعود في يوم من الأيام، وحريصين على أن بلدهم تكون نظيفة جدا ومستعدة لعودة السياحة".

 

وتابع أنه عدد كبير من الفنادق لم تعلن جاهزيتها للفتح مع الإجراءات الجديدة ونظام الأوبن بوفيه لن يكون موجودا في ظل فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه حتى الآن الفنادق ليس لديها حجوزات للفتح.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير السياحة يناقش مع مستثمري البحر الأحمر إجراءات عودة الحركة

استئناف الحجوزات بعد العيد.. تفاصيل لقاء وزير السياحة والمستثمرين تمهيدا لعودتها

قبل السماح باستقبال زائرين.. وزير السياحة يتفقد عيادات فنادق البحر الأحمر

وزير السياحة والآثار لـ«المستثمرين»: تطبيق ضوابط الإقامة كاملة شرط السماح لعمل الفنادق

رسميا.. عودة السياحة الداخلية بنسبة 25% اعتبارا من منتصف الشهر الجاري

وزير السياحة والآثار يتفقد العيادات الطبية بفنادق البحر الأحمر

ترشيحاتنا

شاهد.. امرأة مبتورة الذراعين والساقين تنجب أجمل طفلين

علي جمعة يكشف عن اسم فرعون المذكور في القرآن مع سيدنا موسي

أول برلمانية تصاب بفيروس كورونا.. نقل النائبة شيرين فراج إلى مستشفى العزل

اندلاع حريق هائل بمصنع للمراتب في العبور

مصر تأتي قبل إسرائيل وتركيا.. خطة الدولة لتقديم 27 بحثا عالميا للوصول لعلاج كورونا

يستهدف الفتيات حتى سن 15 عاما.. سكرتير البابا تواضروس الثاني يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل مشروع "بنت الملك"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعالج السكر وضغط الدم.. فوائد لن تصدقها يحصل عليها الجسم عند تناول الكركدية

سيارات رؤساء أهم 10 شركات في العالم .. بينها أبل وفيسبوك .. صور

هاشتاج #دياب_بطل_النهاية يثير الضجة.. ورد فعل يوسف الشريف وطاقم العمل