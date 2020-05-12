محافظ البحر الأحمر يعلن قرارا صارما ضد الفنادق غير الملتزمة بضوابط كورونا

كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عن أنه لا يوجد استعجال في اعادة فتح الفنادق ولابد من التزام الفنادق بضوابط التي أعلنتها وزارة السياحة ضد فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وقال حنفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء إنه :"مش مستعجلين للفتح وعلى الفنادق الالتزام بالضوابط التي أعلنتها وزارة السياحة وسيتم سحب تراخيص الفنادق التي قالت أنها مستعدة ولم تلتزم بالمعاير لمدة عامين".

وأضاف أنه :"استقبلنا أكثر من 590 عائدا وهو أكبر رقم استقبال للعائدين في مصر، وأهالي الغردقة لديهم انضباط ذاتي وهو ما وجدناه في حظر الحركة، ولديهم خبرات ويعرفوا أن السياحة ستعود في يوم من الأيام، وحريصين على أن بلدهم تكون نظيفة جدا ومستعدة لعودة السياحة".

وتابع أنه عدد كبير من الفنادق لم تعلن جاهزيتها للفتح مع الإجراءات الجديدة ونظام الأوبن بوفيه لن يكون موجودا في ظل فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه حتى الآن الفنادق ليس لديها حجوزات للفتح.