مروان محسن يدخل في نوبة بكاء.. ويسأل: فين الفرص اللي بضيّعها؟.. فيديو

أكد مروان محسن نجم فريق الكرة في النادي

الأهلي

أن التعليقات السلبية من جماهير النادي تحزنه كثيرًا، مشددًا على أن الجميع يتهمه بـ إضاعة الفرص، وحينما يشاهد المباريات مرة اخرى؛ لم يجد أي فرص سنحت ليضيعها.