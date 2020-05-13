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رياضة

مروان محسن يدخل في نوبة بكاء.. ويسأل: فين الفرص اللي بضيّعها؟.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:33 ص
مروان محسن
مروان محسن
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ياسمين تيسير
أكد مروان محسن نجم فريق الكرة في النادي الأهلي أن التعليقات السلبية من جماهير النادي تحزنه كثيرًا، مشددًا على أن الجميع يتهمه بـ إضاعة الفرص، وحينما يشاهد المباريات مرة اخرى؛ لم يجد أي فرص سنحت ليضيعها. 
وأضاف مروان محسن في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق دائما يطالبه بضرورة عدم الاهتمام بتلك التعليقات السلبية، مشيرا إلى أنه حين يجده حزينا في المران؛ يخبره انه صاحب القرار الوحيد في مشاركته من عدمها، وسيشركه في المباريات باستمرار.

وأوضح مروان محسن أن فايلر مقتنع به تماما ويخبره انه يبذل قصارى جهده ويقدم أداء جيدا مع الفريق وهو ما يحتاجه من أي لاعب.

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وعرض الاعلامي سيف زاهر ، فيديو لـ جماهير النادي وهم يشيدون بمروان محسن وأدائه، و منهم من اطلق عليه مهاجم مصر الاول .

ودخل مروان محسن في نوبة بكاء شديدة عقب مشاهدة التقرير، و يخبره أنه يتعرض لـ ضغوط من الصعب تحملها، قائلا " بتصعب عليا نفسي كتير".

وأشار مروان محسن إلى أن الجماهير تحمله مسؤولية الهزيمة في كأس العالم في روسيا، لافتا إلى أنه كان يتمنى تقديم أداء جيد مع المنتخب، وخدمة بلده، حيث قامت الجماهير بمهاجمته منذ ذلك الحين.
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