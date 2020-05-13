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رياضة

مروان محسن: أنا ولاعبو المنتخب لم ننم ليلة مباراة أورجواي.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:42 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد مروان محسن مهاجم فريق الأهلي أن ليلة مباراة أورجواي ببطولة كأس العالم في روسيا 2018 كان متخوفا من اللقاء، حتى انه لم يستطع النوم مطلقا هو وعدد كبير من لاعبي المنتخب .

وأضاف مروان محسن في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت " أن الشوط الثاني خلال المباراة كان رائعا، وقدم المنتخب أداء رائعا، مشددا على ان الشوط الافضل للمنتخب في البطولة كأن الشوط الاول في مباراة المنتخب أمام روسيا ولكن الامر اختلف كثيرا خلال الشوط الثاني عقب هدف أحمد فتحي العكسي.

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وتابع مروان محسن أن ما حدث في بطولة كأس الامم الافريقية 2019 كان امر سيئ للغاية وغير متوقع مشددا على أنه هو ولاعبو المنتخب لم يتوقعوا ما حدث .

أما عن احتفاله بـ بعض الأهداف بوضع يديه على عينيه فأكد أنه يقصد التعبير عن سعادته البالغة بالهدف وأنه لا يرى بعض الأشخاص أمامه.
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