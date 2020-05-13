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رياضة

مروان محسن: انضممت للأهلي بدلاً من الزمالك بحثاً عن الاستقرار.. وميدو صاحب فضل عليّ.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:54 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد مروان محسن مهاجم فريق الأهلي أن الزمالك طلب التعاقد معه خلال فترة انضمامه لـ الاسماعيلي، مشيرا إلى أنه فضَّل الانضمام لـ الاهلي دون النظر لـ الامور المادية ، حيث كان يبحث عن الراحة والاستقرار وهو ما وجده في المارد الأحمر.
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وأضاف مروان محسن في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1" أن الاسماعيلي فريق كبير ويتمنى له التوفيق طوال الوقت لافتا الى أن ميدو نجم الزمالك ومدرب الاسماعيلي الأسبق له فضل كبير عليه حيث ساهم في تطوير أدائه ومستواه.

وتابع مروان محسن أن عقده في الاهلي يتبقي له موسم واحد ولم يفاتحه أحد في أمر التجديد مشددا على أنه التجديد لـ الاهلي شرف كبير حتى ولو بدون اي مقابل مادي .

وأكمل أن علاقة طيبة تجمعه بـ محمود الخطيب رئيس النادي حيث يحرص الأخير على الاطمئنان عليه من فترة لأخرى خلال إصابته الأخيرة. 

وأشار إلى أنه يتمنى أن يصل فريق الزمالك لـ نهائي دوري ابطال افريقيا حيث يكون النهائي بين فريقين مصريين.
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