AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نجلة شهيد كورونا بالمنيا: روحت يا بابا وسبتني ومعرفناش نودعك

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:50 م
شهيد كورونا بالمنيا
شهيد كورونا بالمنيا
Advertisements
ايمن رياض
وجهت نجلة محمد . ع.  ص شهيد كورونا بالمنيا والمعزوله صحيا بمستشفى عزل أسيوط رسالة لوالدها والذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم بمستشفى عزل ملوي بعد احتجاره بها منذ أيام بالعناية المركزة 

وكتبت نجلة شهيد كورونا على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "روحت يا بابا وسبتنا سامحنا يا حبيبى ما عرفناش نودعك" مما أثار الحزن بين أهالي المحافظة وسكان شارع سيدى حبيب وخاصة أن الأسرة كلها معزولة  ولم يتمكنوا من توديع والدهم لمثواه الأخير .

اقرأ أيضا :

وأوضحت نجلة شهيد كورونا انها وأفراد أسرتها الخمسة ثبت إيجابية عيناتهم وهم من سكان شارع سيدى حبيب وانهم لا يعرفون مصدر العدوى والتي انتقلت لهم الفيروس  .

وأشارت أن والدها مريض قلب وكان لا يخرج من المنزل بينما كانت هي المسئولة عن شراء احتياجاتهم بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وتم تشخيص الأمر على أنه دور انفلونزا عادي بعد المرور على ٣ أطباء إلى أن ساءت حالة والدها .

وأضافت أنها هي وشقيقها بمستشفى عزل أسيوط بينما والدتها وشقيقها الآخر بمستشفى عزل بنى سويف ووالدها فقط بالعناية المركزه بمستشفى عزل ملوي .

وفي سياق متصل بدات مديرية الصحة بالمنيا منذ عدة ايام  في تنفيذ اجراءات الحجر الصحي المنزلي لعدد 35 منزل بشارع سيدى حبيب بمدينة المنيا، لمده أسبوعين وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
 
واوضح المحافظ، انه تم اتخاذ قرار الحجر الصحي بشارع سيدى حبيب، بعد التأكد من إيجابية بعض العينات ،حيث تم إجراء عملية عزل للمخالطين من قبل وزاره الصحة، ويتم وضعهم الان تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئه أخرى من المواطنين، وذلك حفاظا على سلامة وامن المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعافي ٥٠ حالة من كورونا.. ماذا قال أطباء مستشفى العزل بملوى؟

ماتوا عشان نعيش.. قصص مبكية لضحايا كورونا من الجيش الأبيض

للوقاية من كورونا.. فرض الحجر الصحي على أحد شوارع مدينة المنيا

خروج 14 مصابا بـ كورونا من مستشفى العزل بملوي في المنيا

محافظ المنيا يتابع تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بشارع سيدي حبيب

عقب عزل 35 أسرة تحت الحجر الصحي..رش وتطهير شارع سيدي حبيب بالمنيا

ترشيحاتنا

لمائدة الإفطار.. فتة بالخل بالثوم مع اللحمة المحمرة والحلو.. أم علي

هل تجوز الصدقة على غير المسلم ؟ الإفتاء ترد

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٣- ٥-٢٠٢٠

بعد إصابة شيرين فراج بكورونا.. 5 إجراءات عاجلة من البرلمان

الاتفاق أولا.. موقف مصري سوداني موحد لمعالجة الخلاف حول سد النهضة

بعد أيام من رحيله.. أول ظهور لأحمد دياب فى الفتوة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. زيوت تعالج آلام الظهر فى 30 دقيقة.. فوائد مذهلة للتدليك الذاتي..نيللى كريم تتصدر تريند جوجل.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها

بملابس غير تقليدية.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير

لأول مرة.. مواصفات وسعر سيارة جاكوار I-PACE 2021.. فيديو