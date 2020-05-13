نجلة شهيد كورونا بالمنيا: روحت يا بابا وسبتني ومعرفناش نودعك

وجهت نجلة محمد . ع. ص شهيد كورونا بالمنيا والمعزوله صحيا بمستشفى عزل أسيوط رسالة لوالدها والذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم ب مستشفى عزل ملوي بعد احتجاره بها منذ أيام بالعناية المركزة





وكتبت نجلة شهيد كورونا على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "روحت يا بابا وسبتنا سامحنا يا حبيبى ما عرفناش سامحنا يا حبيبى ما عرفناش نودعك " مما أثار الحزن بين أهالي المحافظة وسكان شارع سيدى حبيب وخاصة أن الأسرة كلها معزولة ولم يتمكنوا من توديع والدهم لمثواه الأخير .





اقرأ أيضا :





وأوضحت نجلة شهيد كورونا انها وأفراد أسرتها الخمسة ثبت إيجابية عيناتهم وهم من سكان شارع سيدى حبيب وانهم لا يعرفون مصدر العدوى والتي انتقلت لهم الفيروس .





وأشارت أن والدها مريض قلب وكان لا يخرج من المنزل بينما كانت هي المسئولة عن شراء احتياجاتهم بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .





وتم تشخيص الأمر على أنه دور انفلونزا عادي بعد المرور على ٣ أطباء إلى أن ساءت حالة والدها .





وأضافت أنها هي وشقيقها بمستشفى عزل أسيوط بينما والدتها وشقيقها الآخر بمستشفى عزل بنى سويف ووالدها فقط بالعناية المركزه بمستشفى عزل ملوي .





وفي سياق متصل بدات مديرية الصحة بالمنيا منذ عدة ايام في تنفيذ اجراءات الحجر الصحي المنزلي لعدد 35 منزل بشارع سيدى حبيب بمدينة المنيا، لمده أسبوعين وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.