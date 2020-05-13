البنك الأهلي يقود تحالفا مصرفيا يوفر٦٥٠ مليون جنيه قرضا لـ مصر إيطاليا للتنمية العمرانية

عبر تحالف مصرفي مكون من "البنك الأهلي المصري" كوكيل ومرتب رئيسي أولي للقرض و"البنك المصري الخليجي" و"بنك الاستثمار العربي" بصفتهم مرتبين رئيسيين أوليين تم توقيع عقد قرض مشترك متوسط الأجل قيمته ٦٥٠ مليون جنيه لصالح شركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية.

عقب التوقيع صرح هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري أن ترتيب هذا القرض المشترك الممنوح يأتي دعما من تحالف البنوك المشاركة للقطاع العقاري ، خاصة في ظل اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع وسعيها لزيادة حجم الاستثمارات به، إضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية لكي تفي بمتطلبات الشركات الساعية لاقتناص فرص استثمارية داخل السوق المصرية .





مشيرا الي ان القطاع العقاري يعد من القطاعات التي يرتبط به الكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى والخدمات المكملة مثل قطاع التشييد والمقاولات وقطاع مواد البناء، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة الناتج القومي وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري

كما أكد يحيي ابو الفتوح، نائب رئيس مجلس اداره البنك الاهلي المصري على تحقيق قطاع التطوير العقاري أهداف الدولة في التنمية، وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذلك توفير المزيد من فرص العمل، ما جعل دعم شركة مصر إيطاليا لاستكمال أعمالها في مشروع كايرو بيزنس بارك أولوية لدينا، لتوفير التمويل اللازم للتوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

وافاد محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا القابضة ان عقد القرض يأتي بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بإنشاءات مشروع كايرو بيزنس بارك بالقاهرة الجديدة. ويشمل انشاء منطقة أعمال وخدمات متطورة تضم عدد 42 مبني إداري وتجاري وخدمي، وذلك بالإضافة إلي إنشاء فندق اربع نجوم بطاقة استيعابية تصل إلي 144 غرفة فندقية حيث اسندت مصر إيطاليا إدارته لشركة هيلتون العالمية ليكون تابع لسلسلة هيلتون جاردن ان المتخصصة فى قطاع الاعمال، مضيفا انه قد تم تصميم المشروع وفقا لأحدث المعايير العالمية في التصميم و البناء حيث تسعي الشركة من خلاله أن تقدم للعملاء منتج عقاري يتميز بالجودة والكفاءة خاصة في ظل موقع المشروع المتميز بمدينة القاهرة الجديدة.

ومن جانبه، أشار محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا القابضة ، إلى حرص الشركة على التوسع في المساحات والاستثمارات لتشمل المشروعات السكنية والتجارية على حد سواء المجهزة بأفضل الخدمات وفقا للمعايير العالمية. كما تهتم مصر إيطاليا بتقديم مشروع يلبى ما يبحث عنه العملاء في بيئات العمل، ويوفر مساحات متنوعة ومبتكرة للشركات، وهو ما يتمثل في مشروعها كايرو بيزنس بارك المقام على مساحة 78000 متر مربع مقسمة لتناسب جميع الشركات بمختلف أحجامها، وسيتم تسليم 15 مبنى من أصل إجمالي 42 مبنى بحلول نهاية هذا العام.

وأضاف شريف رياض رئيس مجموعة الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الاهلي المصري ان مدة القرض تصل إلي سبع سنوات وينقسم إلي شريحتين بالجنيه المصري حيث يبلغ الحد الأقصى للشريحة الأولي مبلغ 530 مليون جنيه يتم من خلالها تمويل المباني الإدارية والتجارية، بينما يصل الحد الأقصى للشريحة الثانية إلى 120 مليون جنيه يتم توجيهها لتمويل الفندق، وتتوزع حصص البنوك بواقع مبلغ 300 مليون جنيه للبنك الأهلي المصري، ومبلغ 260 مليون جنيه مصري للبنك المصري الخليجي، ومبلغ 90 مليون جنيه لبنك الاستثمار العربي.

جدير بالذكر ان شركه مصر إيطاليا للتنمية العمرانية تعد احدي الشركات الكبرى ضمن مجموعة مصر إيطاليا القابضة للاستثمارات المالية التي تمتلك محفظة أراضٍ تصل مساحتها إلى 11 ملايين متر مربع، وتنفذ عددًا من المشروعات أبرزها “كاى السخنة” باستثمارات2.4 مليار جنيه، ويتضمن منتجعًا سكنيًّا ضخمًا، وفندق 5 نجوم، ويقع تحت إدارة سلسلة فنادق هيلتون العالمية، بالإضافة إلى مشروعي “كايرو بيزنس بارك” الإدارى بالقاهرة الجديدة، و”لانوفا فيستا” السكنى بالقاهرة الجديدة، وكذلك مشروع “البوسكو" و "فينشى" فى العاصمة الادارية الجديدة و مشروع "البوسكو سيتى" فى مدينة المستقبل.