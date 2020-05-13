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تعليم

تعليم الوادي الجديد: تطهير وتعقيم 12 لجنة لامتحانات الثانوية العامة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:22 م
وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، من تعقيم 12 لجنة موزعة على مراكز المحافظة الخمسة ستجرى فيها امتحانات الثانوية العامة.

وقال صلاح مرغنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إنه بعد الانتهاء من تجهيز اللجان بكافة المتطلبات تم تعقيمها بالطرق الصحية المتبعة لعمليات التعقيم، وإغلاقها حسب قرار وزارة التربية، والتعليم الذي ينص على تعقيمها، وإغلاقها، وعدم السماح بالدخول لأي شخص نهائيًا، على أن يستمر الإغلاق وفتحها للتعقيم فقط مرة أخرى، وهو التعقيم التي ستتولى به القوات المسلحة قبل المواعيد الرسمية قبل اللامتحانات بـ 48 ساعة، وسيكون هذا هو التعقيم النهائي، على أن يجري تعقيم كل اللجان بعد انتهاء كل امتحان يومًيا.

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وأشار مرغني إلى توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة بتوزيع جوانتيات، وكمامات للجان مع ضرورة وجود مقياس حراري في كل لجنة لقياس درجات الحرارة، وتنفيذ الإجراءات الصحية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وأوضح مرغني أن مواعيد امتحانات الثانوية العامة ما زالت حتى الآن في مواعيدها الرسمية وفقا للخريطة الزمنية والمحددة في شهر يوليو، وننتظر القرار النهائي الذي سيعلنه رئيس الوزراء في 15 من مايو الجاري، والذي سيحدد المواعيد النهائية لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن الدولة لا تألوا جهدًا في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والمحافظة على صحة ومستقبل أبنائنا الطلاب.



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