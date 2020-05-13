الصحة العالمية: كورونا فضح المنظومات الطبية حول العالم والعواقب ليست صحية فقط

منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أبرز الحاجة الملحة لجميع بلدان العالم للاستثمار في أنظمة صحية قوية، والرعابة الصحية الأولية، كأفضل دفاع ضد تفشي الأمراض والتهديدات الصحية الأخرى التي يواجهها الناس في جميع أنحاء العالم يوميا. قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس مديرإن فيروسالمستجد "كوفيد 19" أبرز الحاجة الملحة لجميع بلدان العالم للاستثمار في أنظمة صحية قوية، والرعابة الصحية الأولية، كأفضل دفاع ضد تفشي الأمراض والتهديدات الصحية الأخرى التي يواجهها الناس في جميع أنحاء العالم يوميا.





وأوضح أن النظم الصحية والأمن الصحي وجهان لعملة واحدة، وإذا لم يتم الاستثمار في كليهما فلن يواجه العالم عواقب صحية فحسبة بل تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية "نشهدها بالفعل في جائحة كورونا".





وأضاف أنه بينما كان العالم يحتقل باليوم العالمي للتمريض، "شعرت بالصدمة والفزع لسماع عن هجوم على مستشفى لمظمة أطباء بلا حدود، ما أسفر عن وفاة الممرضات والأمهات والأطفال".





وتابع:" في وقت تفشي جائحة كوفيد 19 العالمي، أحث جميع أصحاب المصالح على تنحية السياسة جانبا وإعطاء الأولوية للسلام، وتطبيق وقف إطلاق نار عالمي وإنهاء هذا الوباء معا".





وأشار إلى أنه "كل يوم بدون وقف إطلاق النار، يموت المزيد من الناس بلا داعٍ".







