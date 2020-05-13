نجم الأهلي السابق يوجه رسالة لـ صالح جمعة: بلاش تعمل زيي

وجه محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق رسالة إلى صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر، بسبب عدم التزام الأخير بالتدريبات وابتعاده عن المشاركة الأساسية مع الفريق.





وقال عبد الجليل في تصريحات لـ"إذاعة الشباب الرياضة" "العمر بيجرى وركز يا صالح جمعة وبلاش تعمل زيى، هو لاعب كبير وعندما التزم شهر كسر الدنيا فما بالك لو التزمت سنة كاملة هيعمل ايه".





وتابع: "قصرت في حق نفسي وفقدت التركيز عامين ولاعبين كثيرين نصحوني في الأهلي والزمالك لكن دون جدوى".





وأضاف: "كنت أتمنى أن ألعب مع مانويل جوزيه، لأنه مدرب رائع وصاحب رؤية وأعجب بي كثيرا وأحرزت هدفا في اعتزال هادى خشبه قبل احتفالية مباراة الأهلي وبرشلونة في المئوية فأعجب مانويل كثيرا وصفق كتير لما جبت جول وقالى بعدها شوفتك في المباراة الودية".





وتوقفت منافسات الدوري المصري الممتاز مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي أصيب به العديد من اللاعبين والرياضيين حول العالم.