AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم الأهلي السابق يوجه رسالة لـ صالح جمعة: بلاش تعمل زيي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:11 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
وجه محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق رسالة إلى صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر، بسبب عدم التزام الأخير بالتدريبات وابتعاده عن المشاركة الأساسية مع الفريق.

وقال عبد الجليل في تصريحات لـ"إذاعة الشباب الرياضة" "العمر بيجرى وركز يا صالح جمعة وبلاش تعمل زيى، هو لاعب كبير وعندما التزم شهر كسر الدنيا فما بالك لو التزمت سنة كاملة هيعمل ايه".

وتابع: "قصرت في حق نفسي وفقدت التركيز عامين ولاعبين كثيرين نصحوني في الأهلي والزمالك لكن دون جدوى".

وأضاف: "كنت أتمنى أن ألعب مع مانويل جوزيه، لأنه مدرب رائع وصاحب رؤية وأعجب بي كثيرا وأحرزت هدفا في اعتزال هادى خشبه قبل احتفالية مباراة الأهلي وبرشلونة في المئوية فأعجب مانويل كثيرا وصفق كتير لما جبت جول وقالى بعدها شوفتك في المباراة الودية".

وتوقفت منافسات الدوري المصري الممتاز مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي أصيب به العديد من اللاعبين والرياضيين حول العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شقيق نجمي الأهلي والزمالك: «دي بروين» يبهرني بين نجوم العالم

نجم الأهلي يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

سينتقل للزمالك.. عبدالله جمعة: صالح يحتاج إلى مدرب يحتضنه .. وفايلر يحاربه

كيف يواجه لاعبو كرة القدم فيروس كورونا؟

إنبي يحسم الجدل حول التعاقد مع صالح جمعة

ترشيحاتنا

طبيب بحجر العلمين: أي حد يزور المستشفى ويشوف الحالات هيترعب ومش هيهزر بشأن كورونا

حقيقة فيديو اعتداء وافدين مصريين على عميد في الكويت

ثعبان طوله 6 أقدام يبتلع طائرا بأكمله.. شاهد ماذا حدث

مفاجأة في أزمة سعد سمير والأهلي

مرتضى منصور لـ الجنايني: اسمع كلام محمود الخطيب ومتجيش جنب عدد الاجانب

حمدي رزق: أُقبّل يد آمنة نصير كونها فتحت موضوعات يخشى الرجال الاقتراب منها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أفخم سيارة رياضية من جيلى تظهر أثناء اختبارها.. صور

أحلى من الكافيهات.. طريقة تحضير فرابتشينو في البيت

مبهجة وأنيقة .. دعاء فاروق تخطف الأنظار بهذه الإطلالة