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حوادث

الاشتباه في الزوجة والابن.. العثور على جثة عامل بمقابر أبو رواش

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:00 م
جثه
جثه
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف لغز العثور علي جثة عامل في مقابر أبو رواش كرداسة حيث تم الاشتباه في زوجة القتيل ونجله بقيامهما بقتله وتحفظت قوات الأمن عليهما. 



تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بالعثور علي جثة لعامل ملقاة وسط مقابر ابو رواش، واشارت المعاينات والتحريات الاولية الي وجود شبهة جنائية. 

توصلت تحريات مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث والعميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر الي هوية القتيل حيث تبين انه من منطقة ناهيا ومعروف بالمنطقة وجود خلافات بينه وبين أسرته. 


تحفظت قوات الامن برئاسة المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة علي زوجة القتيل ونجله لاستجوابهما وتحديد مدى تورطهما بالجريمة حيث تشير اصابع الاتهام اليهما نظرا لخلافاتهما الدائمة مع القتيل، ومازالت التحريات والتحقيقات مستمرة. 

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية للتحقيق. 
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