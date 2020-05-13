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رياضة

أخبار الزمالك.. رحيل محمد عواد عن النادي.. مرتضى منصور لـرئيس اللجنة الخماسية: اسمع كلام الخطيب

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:38 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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حسام الحارتي
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الاربعاء 13-5-2020 مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك ، وجاءت كالآتي:




كشف مسؤولو نادي الزمالك على عدم صحة صدور قرار من مجلس إدارة النادي الأبيض بعرض محمد عواد حارس مرمى الفريق للبيع خلال الفترة المقبلة.




كشف حازم إمام أسطورة نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ، عن انتمائه الكبير للقلعة البيضاء .




حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف " الجدل المثار خلال الساعات القليلة الماضية بشأن مشاركة الزمالك فى كأس العالم للأندية فى نسخته المقبلة .




تواصل رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور، مع رئيس اللجنة الخماسية المعينة لإدارة اتحاد الكرة، عمرو الجنايني من أجل عدم تقليل عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري خلال الموسم المقبل.

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