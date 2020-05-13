أخبار الزمالك.. رحيل محمد عواد عن النادي.. مرتضى منصور لـرئيس اللجنة الخماسية: اسمع كلام الخطيب

كشف مسؤولو نادي الزمالك على عدم صحة صدور قرار من مجلس إدارة النادي الأبيض بعرض محمد عواد حارس مرمى الفريق للبيع خلال الفترة المقبلة.
كشف حازم إمام أسطورة نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ، عن انتمائه الكبير للقلعة البيضاء .
حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف " الجدل المثار خلال الساعات القليلة الماضية بشأن مشاركة الزمالك فى كأس العالم للأندية فى نسخته المقبلة .
تواصل رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور، مع رئيس اللجنة الخماسية المعينة لإدارة اتحاد الكرة، عمرو الجنايني من أجل عدم تقليل عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري خلال الموسم المقبل.