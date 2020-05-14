اليوم.. العالم يصلي من أجل الإنسانية برعاية الأزهر والفاتيكان

تنطلق مبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء من أجل البشرية ورفع وباء كورونا.
وحظيت المبادرة، بدعم منقطع النظير، من قادة وزعماء ورؤساء دول العالم، أبرز الرئيس الفلسطيني، ورئيس أندونيسيا، والأمين العام للأمم المتحدة.
وأكدت المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لللجنة العليا للأخوة الإنسانية أن الدعوة حرة لكل الناس في بيوتهم وفي منازلهم، فهي دعوة مريحة للغاية، فكل إنسان يستطيع أن يغلق بابه عليه وأن يتوجه إلى الله بالدعاء، مشيرا إلى أن اللجنة أطلقت موقعا إلكترونيا رسميا "للصلاة من أجل الإنسانية بجانب صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي والتي يمكن من خلالها متابعة كل ما يخص المبادرة والتفاعل معها.