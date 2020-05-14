مصطفى الفقي: موقف السودان أصبح أكثر وضوحا ويميل لجانب مصر في ملف سد النهضة

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن موقف السودان أصبح أكثر وضوحا ويميل لجانب مصر في ملف سد النهضة بعد غياب عمر البشير الرئيس السوداني السابق عن الساحة، مشيرا إلى أن الموقف السوداني سوف يتحرك إيجابيا تجاه مصر.





وأضاف "الفقي" أثناء لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر"، أن الحكم الجديد في السودان يفكر بشكل واقعي في مصلحة بلدهم ومصلحتهم تصب في عدم عقد اتفاق جزئي مع أثيوبيا في غياب مصر .





وأوضح المفكر السياسي، أن هناك مؤشرات لتحول في دور السودان ليكون أقرب من مصر، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاتفاق بين السودان وإثيوبيا في ملف سد النهضة، وهناك بنود فنية لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن.

وأشار إلى أن اتفاق 2015 كان ثلاثيا وأي اتفاق نهائي لابد أن يكون ثلاثيا، لافتا إلى أننا بحاجة إلي مراجعة الملف الإثيوبي بشأن سد النهضة حتى لا تكون النتائج على غير مرضية على الإطلاق.





وشدد على أنه من الصعب أن تضع مصر أمام الأمر الواقع لأنها في النهاية قضية مياه، والسودان بدأ يعى عملية التضليل، لأن هناك أضرارا سلبية ستلاحق السودان كما تلاحق مصر.