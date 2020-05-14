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أخبار العالم

الأمم المتحدة تطالب الدول بتعزيز تدابير الحماية النفسية للمواطنين على خلفية انتشار كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 09:13 ص
صدى البلد
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أ ش أ
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الدول إلى تعزيز تدابير الحماية النفسية للمواطنين على خلفية انتشار الفيروس التاجي (كورونا).

ورأى جوتيريش، في كلمة خاصة بالفيديو، وفقا لقناة "روسيا اليوم" أن وباء كوفيد-19، لا يستهدف فقط الصحة البدنية للبشر، بل ويؤثر سلبا على أحوالهم النفسية.

وقال الأمين العام "إنني أحث الحكومات والمجتمع المدني والسلطات الصحية وغيرها على التعاون بشكل عاجل لمعالجة مشاكل الصحة النفسية في زمن الوباء".

وأشار جوتيريش إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة هم الأطباء الذين يعملون مع المصابين بالفيروس التاجي، وكبار السن، والقُصّر، والمواطنون الذين يعانون من اضطرابات نفسية، وأولئك الذين يواجهون أزمات، ولذلك يجب تعزيز تدابير الدعم لهؤلاء.
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