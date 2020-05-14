جولة ميدانية لنائب محافظ الفيوم بمركزي الفيوم وإطسا

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم ، مركزي الفيوم وإطسا، للوقوف على أعمال التطهير بكل المنشآت، والتأكد من التزام المواطنين والعاملين بالمؤسسات الحكومية بالإجراءات الوقائية، وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن الجولة شملت تفقد البنك الزراعي بميدان السواقي، والمرور على فروع البريد بالمدينة، والمدرسة التجريبية لمتابعة صرف مساعدة العمالة غير المنتظمة، وتسليم الأبحاث للطلاب، وكذلك تفقد فرع بنك الإسكندرية والتوجية بتجهيز أماكن لاستقبال المواطنين، لافتًا الى فض سوق البارودية، وتفقد سوق مدخل قحافة بمدينة الفيوم.





وأضاف المتحدث الرسمي بأن الجولة شملت كذلك تفقد البنك الزراعي باطسا، وفرع بريد مركز اطسا، فضلًا عن المرور على إحدى المدارس لمتابعة تسليم الأبحاث للطلاب، كما تفقد نائب المحافظ موقف الغرق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد سائق سيارة أجرة لزيادة عدد الركاب، وكذلك تفقد سوق إطسا العمومي.

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جاء ذلك عقب اجتماعين لنائب محافظ الفيوم مع رئيسي الوحدة المحلية للفيوم وإطسا، بحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية بالمركزين، حيث وجه نائب المحافظ بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، كما تم عقد لقاء مع القيادات الشعبية وعمد القرى والشخصيات العامة بمركز اطسا





ووجه نائب المحافظ بالعمل على فترتين صباحية ومسائية للتعقيم والتطهير وفض أي تجمعات، والتشديد على النظافة بشكل عام على مستوي المدينة والقرى بمركزى الفيوم وإطسا وخاصة امام المستشفيات.





وأشار نائب المحافظ إلى ضرورة الاستفادة والتواصل والتعاون مع الشخصيات المؤثرة في التوعية المجتمعية، من الشخصيات العامة ومسئولي الجمعيات الأهلية، ورجال الأزهر والأوقاف والكنيسة، لحث المواطنين على الالتزام بالقرارات والإجراءات، وعدم اختراق أوقات الحظر، مشددًا على اتخاذ الاجراءات القانونية تجاة المخالفين.