AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

جولة ميدانية لنائب محافظ الفيوم بمركزي الفيوم وإطسا

الخميس 14/مايو/2020 - 12:23 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المحافظات
تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، مركزي الفيوم وإطسا، للوقوف على أعمال التطهير بكل المنشآت، والتأكد من التزام المواطنين والعاملين بالمؤسسات الحكومية بالإجراءات الوقائية، وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن الجولة شملت تفقد البنك الزراعي بميدان السواقي، والمرور على فروع البريد بالمدينة، والمدرسة التجريبية لمتابعة صرف مساعدة العمالة غير المنتظمة، وتسليم الأبحاث للطلاب، وكذلك تفقد فرع بنك الإسكندرية والتوجية بتجهيز أماكن لاستقبال المواطنين، لافتًا الى فض سوق البارودية، وتفقد سوق مدخل قحافة بمدينة الفيوم.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن الجولة شملت كذلك تفقد البنك الزراعي باطسا، وفرع بريد مركز اطسا، فضلًا عن المرور على إحدى المدارس لمتابعة تسليم الأبحاث للطلاب، كما تفقد نائب المحافظ موقف الغرق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد سائق سيارة أجرة لزيادة عدد الركاب، وكذلك تفقد سوق إطسا العمومي.
اقرا أيضا : 

جاء ذلك عقب اجتماعين لنائب محافظ الفيوم مع رئيسي الوحدة المحلية للفيوم وإطسا، بحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية بالمركزين، حيث وجه نائب المحافظ بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، كما تم عقد لقاء مع القيادات الشعبية وعمد القرى والشخصيات العامة بمركز اطسا

ووجه نائب المحافظ بالعمل على فترتين صباحية ومسائية للتعقيم والتطهير وفض أي تجمعات، والتشديد على النظافة بشكل عام على مستوي المدينة والقرى بمركزى الفيوم وإطسا وخاصة امام المستشفيات.

وأشار نائب المحافظ إلى ضرورة الاستفادة والتواصل والتعاون مع الشخصيات المؤثرة في التوعية المجتمعية، من الشخصيات العامة ومسئولي الجمعيات الأهلية، ورجال الأزهر والأوقاف والكنيسة، لحث المواطنين على الالتزام بالقرارات والإجراءات، وعدم اختراق أوقات الحظر، مشددًا على اتخاذ الاجراءات القانونية تجاة المخالفين.
جولة ميدانية لنائب محافظ الفيوم بمركزي الفيوم وإطسا
جولة ميدانية لنائب محافظ الفيوم بمركزي الفيوم وإطسا
جولة ميدانية لنائب محافظ الفيوم بمركزي الفيوم وإطسا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غلق 13 منشآة تجارية ورياضية بالفيوم لمخالفتها قرارات الغلق.. صور

للتأكد من التزامهم بالاجراءات الوقائية.. جولة لمحافظ الفيوم بعدد من المصانع.. صور

محافظة الفيوم: غلق 15 منشأة تجارية خالفت قرارات الغلق اليوم.. صور

جولة ليلية لمحافظ الفيوم لمتابعة التزام المواطنين والمنشآت بقرارات الحظر

إغلاق 6 مقاهي وضبط حالتى بناء مخالف بمركز إطسا في الفيوم

ترشيحاتنا

4 أبراج سكنية.. شاهد | متابعة أعمال تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

عقوبات لغير الملتزمين .. الحكومة: الإعلان عن تفاصيل خطة التعايش مع كورونا في مصر

بدون مكياج.. زوجة وابنتا أحمد زاهر يتألقن في أحدث ظهور ..شاهد

تصعيد الأزمة.. نقابة الأطباء تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد النائب إلهامي عجينة.. مستند

الطبيب البطل.. مأساة دكتور فقد بصره خلال مواجهة فيروس كورونا.. ورئيس الوزراء يوجه بعلاجه على نفقة الدولة

وزيرة الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا في مصر.. نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.. تحذير من موجة ثانية.. و5 جهات لن تعود للعمل في ظل الأزمة

AdvertisementS

عقوبات لغير الملتزمين .. الحكومة: الإعلان عن تفاصيل خطة التعايش مع كورونا في مصر

كبيرة علماء الصحة العالمية: السيطرة على جائحة كورونا خلال 4 إلى 5 سنوات

كورونا في مصر.. ماذا حدث خلال أسبوع في أوقات حظر التجول؟

وزيرة الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا في مصر.. نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.. تحذير من موجة ثانية.. و5 جهات لن تعود للعمل في ظل الأزمة

تسريب صور تكشف أحداث الحلقة الأخيرة من البرنس لـ محمد رمضان

خطة التعايش مع فيروس كورونا.. 10 أماكن شددت وزارة الصحة على تطهيرها

عميد معهد القلب السابق يقدم 4 اقتراحات للدولة للتعايش مع كورونا خلال الفترة القادمة

بعد تصريحات تامر أمين الجريئة.. ياسمين الخطيب مطلوبة على جوجل

لا تقبلها أو تختلط بها.. طبيب يحذر أصحاب القطط من كورونا

النواب يقترح عقوبات لمخالفة خطة التعايش مع كورونا فى مصر

بدون مكياج.. زوجة وابنتا أحمد زاهر يتألقن في أحدث ظهور ..شاهد

فى ذكرى ميلاد إكرام عزو.. بطلة عائلة زيزى.. عاشت فى الإمارات وماتت بعد أداء فريضة الحج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم 11 قرية في البحيرة

كيف احتفل أول مستشفى عزل بمصر باليوم العالمي للتمريض

سماعات الرأس تعرضك للحوادث.. 5 أشياء احذرها عند القيادة