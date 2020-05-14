جولة ميدانية لنائب محافظ الفيوم بمركزي الفيوم وإطسا

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، مركزي الفيوم وإطسا، للوقوف على أعمال التطهير بكل المنشآت، والتأكد من التزام المواطنين والعاملين بالمؤسسات الحكومية بالإجراءات الوقائية، وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن الجولة شملت تفقد البنك الزراعي بميدان السواقي، والمرور على فروع البريد بالمدينة، والمدرسة التجريبية لمتابعة صرف مساعدة العمالة غير المنتظمة، وتسليم الأبحاث للطلاب، وكذلك تفقد فرع بنك الإسكندرية والتوجية بتجهيز أماكن لاستقبال المواطنين، لافتًا الى فض سوق البارودية، وتفقد سوق مدخل قحافة بمدينة الفيوم.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن الجولة شملت كذلك تفقد البنك الزراعي باطسا، وفرع بريد مركز اطسا، فضلًا عن المرور على إحدى المدارس لمتابعة تسليم الأبحاث للطلاب، كما تفقد نائب المحافظ موقف الغرق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد سائق سيارة أجرة لزيادة عدد الركاب، وكذلك تفقد سوق إطسا العمومي.
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جاء ذلك عقب اجتماعين لنائب محافظ الفيوم مع رئيسي الوحدة المحلية للفيوم وإطسا، بحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية بالمركزين، حيث وجه نائب المحافظ بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، كما تم عقد لقاء مع القيادات الشعبية وعمد القرى والشخصيات العامة بمركز اطسا.
ووجه نائب المحافظ بالعمل على فترتين صباحية ومسائية للتعقيم والتطهير وفض أي تجمعات، والتشديد على النظافة بشكل عام على مستوي المدينة والقرى بمركزى الفيوم وإطسا وخاصة امام المستشفيات.
وأشار نائب المحافظ إلى ضرورة الاستفادة والتواصل والتعاون مع الشخصيات المؤثرة في التوعية المجتمعية، من الشخصيات العامة ومسئولي الجمعيات الأهلية، ورجال الأزهر والأوقاف والكنيسة، لحث المواطنين على الالتزام بالقرارات والإجراءات، وعدم اختراق أوقات الحظر، مشددًا على اتخاذ الاجراءات القانونية تجاة المخالفين.