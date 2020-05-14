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استكمال صرف منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 12:19 م
رئيس قطاع مناطق البريد
رئيس قطاع مناطق البريد بالجيزة
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ريهام فيكتور
قال نصر الدين عبد الحميد، رئيس قطاع مناطق بريد الجيزة، إن اليوم "الخميس" يتم صرف المرحلة الثانية من صرف معاشات العمالة غير المنتظمة، المقررة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة جائحة كورونا

وأضاف نصر الدين عبد الحميد من خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة "الأولى المصرية" أن اليوم هو الرابع والأخير على التوالى لصرف المرحلة الثانية، موضحًا أن عملية الصرف تتم من خلال ٤ آلاف مكتب بريد وما يقرب من ٦٠٠ مدرسة.

وأشار رئيس قطاع مناطق بريد الجيزة إلى أننا نحاول تيسير الأمور على المواطنين وعدم التكدس.

وتابع رئيس قطاع مناطق بريد الجيزة أن عملية الصرف تتم من خلال استقبال المواطن رسالة نصية على الهاتف المحمول، وبعد ذلك يتم التوجه إلى أقرب مكتب بريد لصرف المنحة.

وأكد أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بناءً على خطة متكاملة موضوعة.
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