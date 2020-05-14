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أخبار البلد

رامي الناظر: الهلال الأحمر يستمر في مواجهة فيروس كورونا للأسبوع السابع

الخميس 14/مايو/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر، في بيان،  إن الهلال الأحمر المصري، مستمر في تنفيذ تدخلات ميدانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) للأسبوع السابع على التوالي من خلال فرق ميدانية منتشرة على مستوى الجمهورية تقوم بعمليات تعقيم وتطهير لمؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور وتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا.


وأضاف الناظر أن فرق المتطوعين تمكنت هذا الأسبوع من تقديم خدمات التطهير والتعقيم للبنوك ومكاتب البريد والمدارس المجهزة لصرف المعاشات بإجمالي 239 حملة تطهير وتعقيم لإجمالي 263 منشأة من المؤسسات ذات الدور الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للجمهور.

ونظم الهلال الأحمر المصري 156 حملة موسعة استهدفت أعمال تنظيم جموع 31200 من المواطنين المستحقين للمعاشات والعمالة غير المنتظمة المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة في المحافظات.

وتضمنت هذه الأعمال أيضا 270 حملة توعية للمواطنين بطرق الوقاية من الفيروس وأهمية المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي للحد من مخاطر انتشار العدوى ، استفاد منها 54000 مواطن.

كما تدخل الهلال الأحمر بإجمالي 43 تدخلا لإغاثة المناطق المصابة والمتضررة بثلاث عشرة محافظة هي ( القاهرة - القليوبية - جنوب سيناء - شمال سيناء - الشرقية - الاسماعيلية - السويس - كفر الشيخ - دمياط - الوادي الجديد - البحر الأحمر - قنا - أسوان ) وتنوعت هذه التدخلات ما بين توزيع مواد غذائية على القرى بالمحافظات المذكورة وتأثيث أماكن العزل وتوزيع مواد غذائية على مستشفيات العزل.

ونفذ تلك المهام 1211 متطوعا يوميا بإجمالي ساعات عمل 52018 ساعة على مدار الأسبوع.

ويقدم الهلال الأحمر المصري خدماته من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم خدمات الدعم النفسي والدعم الميداني للفرق المنفذة للمهام في كافة المحافظات من خلال ٥٤٧٢ متطوعًا تم تدريبهم على ذلك.

ويأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع الأهلي وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري

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