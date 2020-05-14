حالة وحيدة تجبر اتحاد الكرة على إلغاء الدوري.. تعرف عليها





وكانت اللجنة الخماسية، أعلنت مؤخرا مد إيقاف مسابقة الدوري ، حتى نهاية شهر مايو الجاري، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.









أن الدولة لديها رغبة في استكمال مسابقة الدوري ، وتدرس سيناريوهات عودته، بشكل يضمن سلامة الجميع. وقال سيف زاهر في تصريحات عبر إذاعة " أون سبورت"ـ





وتابع سيف زاهر ، أن الدوري المصري سوف يتم إلغاؤه، حال رأت الدولة المصرية، أن استكماله سيشكل خطورة على صحة البعض".





وكانت بعض الأصوات طالبت مؤخرا بمنح لقب الدوري للنادي الأهلي حال إلغاء المسابقة، وهو ما رفضه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.