AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حالة وحيدة تجبر اتحاد الكرة على إلغاء الدوري.. تعرف عليها

الخميس 14/مايو/2020 - 03:29 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
Advertisements
محمد السعيد
أكد الإعلامي سيف زاهر أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة مؤقتا، برئاسة عمرو الجنايني، تكثف جهودها من أجل استكمال مسابقة الدوري الممتاز.

وكانت اللجنة الخماسية، أعلنت مؤخرا مد إيقاف مسابقة الدوري، حتى نهاية شهر مايو الجاري، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.


وقال سيف زاهر في تصريحات عبر إذاعة " أون سبورت"ـ  أن الدولة لديها رغبة في استكمال مسابقة الدوري، وتدرس سيناريوهات عودته، بشكل يضمن سلامة الجميع.

وتابع سيف زاهر، أن الدوري المصري سوف يتم إلغاؤه، حال رأت الدولة المصرية، أن استكماله سيشكل خطورة على صحة البعض".

وكانت بعض الأصوات طالبت مؤخرا بمنح لقب الدوري للنادي الأهلي حال إلغاء المسابقة، وهو ما رفضه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. اجتماع مهم للجنة الخماسية لمناقشة سيناريوهات الدوري

رغم أنف كورونا.. إعلامي يؤكد استكمال الدوري المصري الممتاز

مرتضى منصور يهاجم عمرو الجنايني: لو كنت أقوى من الأهلي والزمالك حدد ميعاد لاستكمال الدوري..فيديو

حذر من إلغائه .. سيف زاهر يكشف عن مواعيد مقترحة لاستئناف الدوري

على 4 ملاعب.. اتحاد الكرة يجهز سيناريو استكمال مسابقة الدوري

استكمال الدوري أم الغائه.. اللجنة الخماسية تحسم الأمر للرد على الكاف

ترشيحاتنا

قصة مسلسل البرنس في كرداسة.. سيدة تقتل زوجها بمعاونة نجله لبيع منزله

بـ نظارات غريبة.. زينة تتألق بإطلالة كاجوال لافتة.. شاهد

إحالة 38 متهمًا إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة تكدير السلم والأمن العام

صلاة التهجد.. وقتها وفضلها وماذا يقرأ فيها

إبراهيم سعيد لـ خالد الغندور: ياريت كل المدافعين تكون وائل جمعة

الفيفا يحتفل بذكرى فوز محمد صلاح بالحذاء الذهبي في الدورى الإنجليزي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارول سماحة تتألق بالكاجوال على إنستجرام .. شاهد

بملابس كلاسيكية.. أسما شريف منير تتألق برفقة والدها.. شاهد

إريتريا العراقة والتاريخ.. قصة أول مسجد فى أفريقيا