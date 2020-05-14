حالة وحيدة تجبر اتحاد الكرة على إلغاء الدوري.. تعرف عليها

أكد الإعلامي سيف زاهر أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة مؤقتا، برئاسة عمرو الجنايني، تكثف جهودها من أجل استكمال مسابقة الدوري الممتاز.
وكانت اللجنة الخماسية، أعلنت مؤخرا مد إيقاف مسابقة الدوري، حتى نهاية شهر مايو الجاري، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
وقال سيف زاهر في تصريحات عبر إذاعة " أون سبورت"ـ أن الدولة لديها رغبة في استكمال مسابقة الدوري، وتدرس سيناريوهات عودته، بشكل يضمن سلامة الجميع.
وتابع سيف زاهر، أن الدوري المصري سوف يتم إلغاؤه، حال رأت الدولة المصرية، أن استكماله سيشكل خطورة على صحة البعض".
وكانت بعض الأصوات طالبت مؤخرا بمنح لقب الدوري للنادي الأهلي حال إلغاء المسابقة، وهو ما رفضه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.