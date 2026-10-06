تشميع كافية وضبط سيارة مخلفات ورفع إشغالات في العجوزة

قاد الدكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، حملة إشغالات موسعة شملت قطاعات العجوزة والمهندسين وأرض اللواء لمتابعة حالة الشوارع والتعامل الفوري مع المخالفات والإشغالات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ.

ونجحت الحملة في ضبط سيارة نقل محملة بمخلفات بناء بدون تصريح بشارع جامعة الدول العربية، وغلق وتشميع كافية مخالف، ورفع الإشغالات والتعديات من الشوارع.

وتم مصادرة الاشغالات والتعديات ووضعها بمخازن الحي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.