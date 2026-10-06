أحمد موسى يشيد بمنهج تاريخ البكالوريا ويوجه التحية لوزير التعليم

أكد الإعلامي أحمد موسى أن منهج البكالوريا يستعرض قادة نصر أكتوبر ويشرح عبقرية العبور، موجّهًا التحية لوزير التربية والتعليم على هذا المنهج، لتعليم الطلاب حب الوطن.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المنهج يستعرض جزءًا من معركة المنصورة الجوية 14 أكتوبر سنة 73، كما استعرض المنهج دور القوات البحرية والجوية.

وأضاف أن البحرية المصرية كان لها دور مهم وقوي جدًا خلال غلق باب المندب ومنع الإمدادات عن العدو.

وأوضح أن كل من شارك في حرب أكتوبر أبطال، مشيرًا إلى أن اللواء عاطف عبدالغفار، والد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، كان له دور كبير في حرب أكتوبر، وكان قائدًا لسلاح المدفعية في حرب أكتوبر العظيم.