أريانا غراندي تحسم موقفها من طرح ألبومها

حسمت النجمة العالمية أريانا غراندي الأمر حول طرح ألبومها الجديد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، مؤكدة أنها لن تطرح الألبوم خلال هذه الفترة.





وبررت النجمة الحاصلة على جائزة الجرامي الموسيقية أنها لا ترى أن هذه الفترة العصبية التي يمر بها العالم تناسب طرح ألبومات أو أغاني جديدة.





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وصرحت أريانا غراندي في حوار تلفزيوني أنها لا تشعر بالراحة عند طرح أي ألبوم أو أغنية، لافتة إلى أنه تواصل كتابة وتأليف أغاني هذه الفترة لطرحها فيما بعد.





وإيمانا بدورها المجتمعي من اجل مواجهة فيروس كورونا، قامت أريانا غراندي ومواطنتها النجمة العالمية تايلور سويفت بتحويل مبالغ مالية عبر التحويلات البنكية الاونلاين للأشخاص الذين خسروا أعمالهم بسبب فيروس كورونا المستجد.





وقال موقع Page six إن أريانا غراندي تحول مبالغ ما بين من 500 إلى 1000 دولار وتتكفل بمرتبات لما يقارب من 20 ألف شخص خلال هذه الأزمة، كما وجه أحد جمهور أريانا غراندي الشكر إليها بسبب تمكنه من دفع إيجار منزله.



