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فن

أريانا غراندي تخطف لقب الأعلى متابعة على إنستجرام من هذه الفنانة

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:27 م
اريانا غراندي
اريانا غراندي
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شروق ابراهيم
خطفت المغنية الأمريكية أريانا غراندي لقب الفنانة الأكثر متابعة في العالم من مواطنتها النجمة العالمية سيلينا جوميز التي كانت تحمل هذا اللقب لأكثر من عام. 

ووصل عدد متابعو أريانا غراندي لـ 181 مليون متابع من جميع أنحاء العالم بينما تكتلك سيلينا جوميز 173 مليون متابع. 

وكانت سيلينا جوميز تصدرت لائحة النجمات الأعلى متابعة في إنستجرام خلال عام 2018 بعد نشرها لصورة من حفل توديع العزوبية لأحد صديقاتها والتي حصدت مليون و800 ألف علامة إعجاب، لتصبح الصورة في المركز الثامن ضمن الصور الأعلى حصدا لـ علامات الإعجاب في العالم. 

يشار إلى أن سيلينا جوميز طرحت في شهر يناير الماضي ألبومها Rare بعد غيابها عن الساحة الفنية لفترة طويلة.

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