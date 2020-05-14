نشرة المرأة والصحة| القلب والكلى أكثر الأعضاء تضررا من كورونا....زينة تتألق على إنستجرام..طرق طبيعية للتخلص من الالتهاب الرئوي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

الالتهاب الرئوي هو عدوى تنفسية في الرئتين ، وعادة ما تسببه البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، وعادة ما ينتج بسبب التهاب في الأكياس الهوائية مما يجعل من الصعب التنفس.

الالتهاب الرئوي هو عدوى تنفسية في الرئتين ، وعادة ما تسببه البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، وعادة ما ينتج بسبب التهاب في الأكياس الهوائية مما يجعل من الصعب التنفس.

من المعروف أن الفيروس التاجي كورونا COVID-19، يصيب الرئتين ويضر بصحة الجهاز التنفسي، ولكن مع الكثير من الدراسات والأبحاث وجد أن للوباء العالمي أثرًا كبيرًا على الصحة بشكل عام.



