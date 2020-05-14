نشرة المرأة والصحة| القلب والكلى أكثر الأعضاء تضررا من كورونا....زينة تتألق على إنستجرام..طرق طبيعية للتخلص من الالتهاب الرئوي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
صحة
الالتهاب الرئوي هو عدوى تنفسية في الرئتين ، وعادة ما تسببه البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، وعادة ما ينتج بسبب التهاب في الأكياس الهوائية مما يجعل من الصعب التنفس.
ومن أهم أعراض الالتهاب الرئوي، هي السعال والحمى وألم في الصدر والتعب وصعوبة في التنفس والغثيان والقيء والإسهال، وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم أفضل طرق العلاج الطبيعية.
من المعروف أن الفيروس التاجي كورونا COVID-19، يصيب الرئتين ويضر بصحة الجهاز التنفسي، ولكن مع الكثير من الدراسات والأبحاث وجد أن للوباء العالمي أثرًا كبيرًا على الصحة بشكل عام.
ووجد الأطباء والباحثون وفقًا لموقع hopkinsmedicine أن هذا الفيروس التاجي المسمى رسميًا بالسارس - CoV - 2 ، يمكن أن يسبب أيضًا ضررًا شديدًا ودائمًا في الأعضاء الأخرى، بما في ذلك القلب والكليتين.
بعد تفشى فيروس كورونا حول العالم وإصابة العديد من الأشخاص، وتؤثر الفيروسات التاجية عادةً على الجهاز التنفسي ، مسببةً أعراضًا مثل السعال وضيق التنفس عند بعض الأشخاص ، بما في ذلك كبار السن ، معرضون لخطر الإصابة بمرض شديد من هذه الفيروسات، وتختلف مضاعفات الفيروس من شخص لأخر
وكشف موقع "medical news today" حول أبرز المضاعفات فيروس كورونا على أعضاء الجسم.
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