عدم عودة المدارس والجامعات..تعليم البرلمان تعلق على خطة الصحة للتعايش مع كورونا

قال النائب سامى هاشم ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن خطة وزارة الصحة التى أعلنت عنها للتعايش مع كورونا وتحديدها لعدد من الجهات لن تعود للعمل ومن بينها المدارس والجامعات هو أمر طبيعى لأن هذا القرار لابد أن يصدر من وزارة الصحة فى المقام الأول وليس وزارة التعليم أو التعليم العالى.
وأشار هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزيرة الصحة كانت تقصد بإجراءات التعايش مع كورونا هو عودة العمل فى كل المؤسسات والمصانع من خلال العمل فى ورديات ، إلا أنه لن تعود المدارس أو الجامعات أو الأفراح أو العزاءات أو الحضانات لأنها بها تجمعات كبيرة وبالتالى فهى ممنوعة.
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وأوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن وزيرة الصحة قصدت بإعلانها خطة التعايش مع كورونا للرد على كل من كان يتوقع عودة الحياة لطبيعتها من التجمعات مرة اخرى بعد العيد.
وحددت وزارة الصحة ، في خطتها للتعايش مع فيروس كورونا ، 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا ، نظرا لوجود خطر كبير من انتشار العدوى بسببها، وهي الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية، والمطاعم على أن يتم استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حاليا كذلك الجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات، وصالات التمارين واللياقة البدنية والنوادي الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية، وعدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات".