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توك شو

معتصم النهار يفاجئ السقا ويتفوق عليه فى أكلة مشهورة.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 09:39 م
معتصم النهار و أحمد
معتصم النهار و أحمد السقا
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البهي عمرو

فاجأ النجم السوري مُعتصم النهار، الفنان أحمد السقا بسرعته فى اللعبة الثالثة ببرنامج إغلب السقا، والذى تعتمد على السرعة فى خطف عود من المكرونة الاسباجتى الموجودة على الترابيزه.


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وقام معتصم النهار خلال حواره برنامج إغلب السقا المذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم رزان مغربي " بخطف 4 عيدان من المكرونة مقابل واحد فقط لـ أحمد السقا ".


وأشار معتصم النهار، أنه يركز فى اللعبة للفوز على أحمد السقا فى مسابقة إغلب السقا.


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وظل النجم مُعتصم النهار، يتحدث مع النجم أحمد السقا خلال الجولة وذلك لكى يشغل باله لسحب المكرونة قبله، وفاز بالجولة.

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