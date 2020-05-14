معتصم النهار يفاجئ السقا ويتفوق عليه فى أكلة مشهورة.. فيديو

فاجأ النجم السوري مُعتصم النهار، الفنان أحمد السقا بسرعته فى اللعبة الثالثة ببرنامج إغلب السقا، والذى تعتمد على السرعة فى خطف عود من المكرونة الاسباجتى الموجودة على الترابيزه.





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وقام معتصم النهار خلال حواره برنامج إغلب السقا المذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم رزان مغربي " بخطف 4 عيدان من المكرونة مقابل واحد فقط لـ أحمد السقا ".





وأشار معتصم النهار، أنه يركز فى اللعبة للفوز على أحمد السقا فى مسابقة إغلب السقا.





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وظل النجم مُعتصم النهار، يتحدث مع النجم أحمد السقا خلال الجولة وذلك لكى يشغل باله لسحب المكرونة قبله، وفاز بالجولة.