برج خليفة يشارك الإنسانية في يوم الصلاة لرفع وباء كورونا .. فيديو

اكتسى برج خليفة في دبي بأضواء حملت شعار " الصلاة من أجل الإنسانية تضامنا مع الدعوة التي أطلقتها اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية لكافة شعوب العالم للصلاة والدعاءُ من أجل أن يرفع الله الوباء والبلاء الإنسانية والتي حظيت بترحيب دولي كبير من العديد من الرؤساء والوزراء والهيئات والشخصيات الدينية والفنية والسياسة البارزة حول العالم.





وكانت " اللجنة العليا للأخوة الإنسانية " قد أطلقت، نداءً عالميًّا إلى جميع الناس، على اختلاف ألسنتِهم وألوانهم ومعتقداتهم، للتوجه إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير، كل فرد في مكانه، وحسب دينه ومعتقده، من أجل أن يرفعَ الله وباء كورونا، وأن يُغيثَ العالم من هذا الابتلاء، وأن يُلهمَ العلماءَ اكتشافَ دواء يقضي عليه، وأن يُنقذ العالمَ من التبعاتِ الصحية والاقتصاديةِ والإنسانية، جراء انتشار هذا الوباء الخطير.





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وفي سياق آخر أصبح برج خليفة ، وهو أطول مبنى في العالم، بمثابة "صندوق تبرعات" يهدف إلى جمع الأموال لتوفير الغذاء للأسر المتضررة من التأثير الاقتصادي لتفشي وباء فيروس كورونا.





وحثت مبادرة "أطول صندوق تبرعات في العالم" الراغبين في المشاركة فيها على المساهمة لتوفير 1.2 مليون وجبة غذائية.





وفي مقابل كل 10 دراهم (ما يعادل 2.7 دولار) تقدم في صورة تبرع لصالح المبادرة، أضيئت أحد مصابيح البرج الخارجية، التي يبلغ عددها 1.2 مليون مصباح.





ومع تدفق التبرعات ازدان البرج، الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا، بالأضواء. كما تسابق الناس لشراء المصابيح الموجودة في القمة.





وجمع صندوق التبرعات حتى الآن أكثر من 1.2 مليون وجبة، بحسب ما ذكرته مبادرة محمد بن راشد آل مكتوم التي تنظم الحملة.



