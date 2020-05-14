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فن

داخل منزلها.. صوفينار تستعرض جمالها بإطلالة جذابة.. شاهد

الخميس 14/مايو/2020 - 10:45 م
صوفينار
صوفينار
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محمد بدران
نشرت الفنانة الاستعراضية صوفينار صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 


وظهرت صوفينار داخل منزلها بإطلالة جذابة، بالتزامن مع فترة الحجر الصحي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.


وسافرت صوفينار مؤخرا إلى إسبانيا لتقديم حفل استعراضي عن فنون الرقص الشرقى. 


يذكر أن صوفينار تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفنى، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائى جديد فى الفترة المقبلة.


كانت أحدث أعمال صافيناز على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.


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☺️♥️

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