بسبب كورونا محمد الجارحى يفضل السلام على الخطيب بهذه الطريقة.. شاهد

مع انتشار الأخبار مؤخرًا حول فيروس كورونا وما يشكله من خطر على الصحة العامة، أصبح لبعض الشخصيات العامة بعض الطرق الطريفة حول الوقاية منه.
نشر محمد الجارحى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهر الجارحى بصحبة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وهو يسلم على الخطيب بطريقة طريفة وعلق قائلًا "سلام الكورونا".
كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى آخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.