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فن

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر أصالة الحقيقي

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:27 ص
اصالة
اصالة
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شروق ابراهيم
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة السورية اصالة نصري التي تكمل عامها الـ51 ، فهي من مواليد 15 مايو 1969 وتننمى لمواليد برج الثور. 

ولدت أصالة في مدينة دمشق، لعائلة سورية دمشقية ونشأت فيها والتحديد في حي أبو رمانة. والدها هو الفنان «مصطفى نصري»، وعائلتها تتكون من أربعة أخوة هم: أماني، أيهم، ريم و أنس، كما أنها تحمل الجنسية البحرينية. 

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تزوجت مرتين، الأولى كانت من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998 إلا أنهما انفصلا في عام 2005. 
 وتزوجت من المخرج والمنتج طارق العريان في الـ  27 من مارس 2006عام  الذي أنجبت منه توأم هما آدم وعلي في مايو 2011، وفي 6 يناير 2020 أعلنت عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام انفصالها عن زوجها طارق العريان.

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