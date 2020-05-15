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رياضة

أحمد جلال: سنستعين بآراء خبراء قانون لبحث قضية نادي القرن وأحقية الزمالك فيها..فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:08 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك أن مرتضى منصور رئيس النادي عقد جلسة أمس لـ بحث كافة جوانب قضية نادي القرن مشددا أن الزمالك سيستعين بآراء عدد كبير من الخبراء القانونيين في هذه القضية.

وأضاف أحمد جلال في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 1 " أن الزمالك يبحث عن حقه دائما لذلك سيقدم شكوى في هذا الأمر عقب إعداد ملف كامل بشأن القضية وعرضه على مرتضى منصور لبحثه قانونيا. 


وتابع أن هناك لجنة تم إعدادها لبحث تلك القضية مشددا أن في النهاية سيرى الجميع هل للزمالك حق أم لا. 

أما بشان توقف النشاط الرياضي فأكد أن الجميع في الوقت الحالي يعاني من أزمة كبيرة مشددا أن الزمالك كان من أول الأندية التي أغلقت أبوابها التزما بقرار الدولة و خوفا من انتشار فيروس كورونا .

وأضاف أن مرتضى منصور يبحث كيفية إيجاد سبل زيادة موارد النادي من أجل سداد مستحقات جميع العاميلن في النادي.
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