قاعدة الـ 10 دقائق .. للتخلص من تشتت العمل بالمنزل

إن عدم القدرة على التركيز أو التشتت أثناء العمل هو أمر كثيرًا ما يتعامل معه الكثير منا، يحدث أثناء العمل من المنزل وسط الإغلاق ربما جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لبعضنا ، حيث تتجول عقولنا من خلال مخاوفنا أو أفكارنا ومشاعرنا الأخرى من وقت لآخر. ونتيجة لذلك ، تم تجاوز المواعيد النهائية وتعاني الإنتاجية حيث نميل إلى مواصلة العمل المماطل.
يقترح المحترفون أن إحدى طرق التعامل مع هذه المشكلة هي اتباع قاعدة الـ 10 دقائق. هذا يعني ببساطة أن تخبر نفسك أنك ستقوم بمهمة لمدة 10 دقائق ، وبمجرد الانتهاء ، تقرر ما إذا كنت ستستمر. في معظم الحالات ، وجد أن الناس قرروا الاستمرار في تجاوز الدقائق العشريشجعك على إكمال مهمتك اثناء العمل من المنزل
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القاعدة ستساعدك في تحديد الأولويات وتحديد المهمة الأكثر أهمية التي يجب إكمالها أولًا. سوف يزيل التشتيت ويساعدك على التركيز. يوضح إلسون: "إذا لم يكن لديك سوى 10 دقائق لإكمال نشاط العمل من المنزل، فستحاول بطبيعة الحال العمل بأسرع طريقة لإنجازه". وبما أنك تريد إكمال المهمة مبكرًا ، فمن الأفضل أن تبقي هاتفك بعيدًا أو تتجنب التحقق من وسائل التواصل الاجتماعي خلال ذلك الوقت.
تتفق أخصائية العلاج الطبيعي والمؤلفة آمي مورين مع إلسون أن قاعدة العشر دقائق يمكن أن تغرق "تلك الأفكار السلبية المبالغ فيها". "ربما تتخيل نفسك تشعر بالتعب الشديد ولا تستطيع العمل. أو ربما تقوم بتنبؤات كارثية حول مدى الإحباط الذي تشعر به عند محاولة القيام بالضرائب. تؤثر هذه الأفكار على سلوكك وتجعلك تستمر في المماطلة. وأكدت أن قاعدة الـ 10 دقائق تتحدى تلك الأفكار وجهًا لوجه.