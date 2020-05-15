قاعدة الـ 10 دقائق .. للتخلص من تشتت العمل بالمنزل

يقترح المحترفون أن إحدى طرق التعامل مع هذه المشكلة هي اتباع قاعدة الـ 10 دقائق. هذا يعني ببساطة أن تخبر نفسك أنك ستقوم بمهمة لمدة 10 دقائق ، وبمجرد الانتهاء ، تقرر ما إذا كنت ستستمر. في معظم الحالات ، وجد أن الناس قرروا الاستمرار في تجاوز الدقائق العشر

تتفق أخصائية العلاج الطبيعي والمؤلفة آمي مورين مع إلسون أن قاعدة العشر دقائق يمكن أن تغرق "تلك الأفكار السلبية المبالغ فيها". "ربما تتخيل نفسك تشعر بالتعب الشديد ولا تستطيع العمل. أو ربما تقوم بتنبؤات كارثية حول مدى الإحباط الذي تشعر به عند محاولة القيام بالضرائب. تؤثر هذه الأفكار على سلوكك وتجعلك تستمر في المماطلة. وأكدت أن قاعدة الـ 10 دقائق تتحدى تلك الأفكار وجهًا لوجه.