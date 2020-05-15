مقابل وزارة القدس.. الحاخام رافي بيرتس ينشق عن تحالف يمينا وينضم لحكومة نتنياهو

نشر الإعلام العبري اليوم الجمعة تفاصيل انشقاق الحاخام رافي بيرتس رئيس حزب "البيت اليهودي" عن تحالف "يمينا" وانضمامة لحكومة بنيامين نتنياهو.





انضم رئيس حزب "البيت اليهودي" إلى حكومة إسرائيل الجديدة ، مقابل منصب وزير القدس والتراث.





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وينص الاتفاق على أن يكون الحاخام رافي بيرتس عضو مراقب في الكابنيت الإسرائيلي، وعضو أيضًا في اللجنة الوزارية التشريعية.





وأصدر"البيت اليهودي و"حزب "الليكود" بيانا مشتركا، جاء فيه أن حكومة إسرائيل تشكلت بين "الليكود" اليميني، وكتلة "كاحوال لافان" الوسطية اليسارية.





ورفض تحالف "يمينا" الانضمام لحكومة إسرائيل، وعلى ذلك قرر رافي بيرتس الانشقاق عن التحالف والانضمام لحكومة نتنياهو.





وأعلن حزبي "الليكود" و"كاحوال لافان" ، عن تأجيل أداء اليمين الدستورية لحكومة إسرائيل الجديدة، إلى يوم الأحد المقبل في الساعة الواحدة بعد الظهر .



