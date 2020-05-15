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محافظات

محافظ البحيرة: توريد 233680 طن قمح بصوامع وشون المحافظة

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:06 م
توريد القمح
توريد القمح
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جمالات الدمنهورى

تواصل شون وصوامع البحيرة استقبالها لتوريد الأقماح وسط إجراءات رقابية مشددة من لجان فرز الأقماح المنتشرة بنطاق المحافظة للتأكد من توريد قمح مطابق لمعايير ومواصفات التوريد وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن توريد 233680 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الجمعة   15 مايو بالشون والصوامع مشيرا أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة متمثلة فى 27 شونة و 5 صوامع مطورة .

وأوضح، بأنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم .

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، هى ٦٧٠ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٢.٥ قيراط، و٦٨٥ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٣ قيراط، و٧٠٠ جنية للإردب بدرجة ٢٣.٥ قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا 

و أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد .

محافظ البحيرة: توريد 233680 طن قمح بصوامع وشون المحافظة
محافظ البحيرة: توريد 233680 طن قمح بصوامع وشون المحافظة
محافظ البحيرة: توريد 233680 طن قمح بصوامع وشون المحافظة
محافظ البحيرة: توريد 233680 طن قمح بصوامع وشون المحافظة
محافظ البحيرة: توريد 233680 طن قمح بصوامع وشون المحافظة
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