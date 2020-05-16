مبيعات التجزئة الأمريكية تسجل أكبر هبوط تاريخي بـ 16.4% في أبريل

تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة قياسية بلغت 16.4% في أبريل مع تراجع الاقتصاد الأمريكي وسط جائحة كورونا.



وتوقع الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة داو جونز أن ينخفض رقم مبيعات التجزئة المتقدم بنسبة 12.3% بعد أن سجلت انخفاضًا في مارس بنسبة 8.3٪ بالفعل عن الرقم القياسي للبيانات التي يعود إلى عام 1992.



هذا ويأتي حوالي 68% من اقتصاد أميركا البالغ 21.5 تريليون دولار من نفقات الاستهلاك الشخصي، التي تراجعت بنسبة 7.6% في الربع الأول تمامًا مع بدء سريان إجراءات التباعد الاجتماعي التي تهدف إلى احتواء الفيروس التاجي.





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وكانت قد تراجعت مبيعات التجزئة الأميركية بأكبر وتيرة في أكثر من عام في فبراير، ومن المتوقع تراجع المبيعات خلال الشهور المقبلة بسبب جائحة فيروس كورونا، مما قد يعزز توقعات الاقتصاديين لركود يقوده ضعف الاستهلاك في الربع الثاني من العام.



ويأتي التقرير الصادر عن وزارة التجارة، والذي يظهر هبوطًا كبيرا في المبيعات، في أعقاب خطوة الفدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة إلى قرب الصفر، وتعهده بشراء سندات بمئات المليارات من الدولارات. وقال رئيس المجلس جيروم باول إن الوباء تأثيره "عميق" على الاقتصاد.





وانخفضت مبيعات التجزئة 0.5% الشهر الماضي، وهو أكبر نزول منذ ديسمبر 2018. ورجعت بيانات يناير بالزيادة لتظهر تسارع مبيعات التجزئة 0.6% بدلا من 0.3% كما ذُكر سابقا.





كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا صعود مبيعات التجزئة 0.2% في فبراير.



ومقارنة مع فبراير من العام الماضي، زادت مبيعات التجزئة 4.3%. وباستثناء السيارات والبنزين ومواد بالبناء وخدمات الطعام، لم يطرأ تغير يذكر على مبيعات التجزئة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بوتيرة معدلة بالزيادة بلغت 0.4% في يناير.