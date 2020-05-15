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محافظات

ابتسامتكم شفاء وصمودكم فخر.. عزل قها تكرم هيئة التمريض من الجيش الأبيض | شاهد

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:43 م
عزل قها تكرم هيئة
عزل قها تكرم هيئة التمريض من الجيش الأبيض
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إبراهيم الهوارى
وجه مستشفى قها المركزي والمخصص لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد رسالة شكر وتقدير إلى 3 من هيئة التمريض جاء فيها "ابتسامتكم للمرضى وصمودكم فخر لينا جميعا عمركم ما تأخرتم عن نداء الواجب ودايما سند لأخواتكم وللمرضى".


وقال المستشفى فى بيان له على فيس بوك اليوم الجمعة " إن شباب العناية الجروب التاني ومكملين في الرابع استمروا يحملون الحمل الثقيل ولكن كلنا على ثقة فيهم وهم أحمد شوقي وأحمد التمري ومحمود أبو الهدى".


كما وجه المستشفى التحية لباقي فريق التمريض والأطباء جاء فيها "في عيونكم الأمل رغم خذلان الآخرين، لا تلتفتوا وواصلوا المسيرة".

وكانت إدارة المستشفى قد كرمت أبطال الجيش الأبيض من الممرضين العاملين بالمستشفى احتفالا باليوم العالمي للتمريض ووجهت المستشفى لهم التحية والتقدير بهذه المناسبة على الصفحة الرسمية للمستشفى بفيسبوك جاء فيها رغم ثقل المسؤولية وعِظم المهمة فإننا على ثقة فيكم أنتم الأمل وأنتم رهاننا، وأنتم ضمان المستقبل وبلسم الحاضر".

من جانبها أشارت الدكتورة سعاد حتاته، رئيس الفريق الطبي الرابع المتواجد حاليا في مواجهة فيروس كورونا، أن "التمريض هم عمود المستشفى الصلب وأيقونة التميز، بإخلاصهم وكفاءتهم وتجردهم لمهنتهم النبيلة، مشيرة أن كل ممرضة وممرض رمز وشامة على جبين كل حر وما بالغنا بل أنصفنا في تكريمهم".
ابتسامتكم شفاء وصمودكم فخر.. عزل قها تكرم هيئة التمريض من الجيش الأبيض | شاهد
ابتسامتكم شفاء وصمودكم فخر.. عزل قها تكرم هيئة التمريض من الجيش الأبيض | شاهد
ابتسامتكم شفاء وصمودكم فخر.. عزل قها تكرم هيئة التمريض من الجيش الأبيض | شاهد
ابتسامتكم شفاء وصمودكم فخر.. عزل قها تكرم هيئة التمريض من الجيش الأبيض | شاهد
ابتسامتكم شفاء وصمودكم فخر.. عزل قها تكرم هيئة التمريض من الجيش الأبيض | شاهد
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