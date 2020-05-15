أخبار الأهلي.. الاستغناء عن صالح جمعة وأزارو.. التعاقد مع المحمدي بـ60 مليونا.. وأول تعليق على ملف نادي القرن| فيديو

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الجمعة 15-5-2020 مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:









وذكرت قناة "أون تايم"، أن المدرب السويسري أكد خلال جلسة الأمس، وفي حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بالاستغناء عن صالح جمعة ووليد ازارو بشكل رسمي؛ لعدم الحاجه لخدماتهما فى الموسم الجديد . كشفت تقارير إعلامية، عن كواليس جلسة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، مع محمود الخطيب رئيس النادي ،









وذكرت قناة اون تايم ، أن اللاعب وقع بالفعل للنادي الاهلي 4 سنوات مقابل 60 مليون جنيه. كشفت تقارير إعلامية ، اقتراب باهر المحمدي قائد الاسماعيلي من الانضمام للنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي القادم ،









جاء اول رد فعل من النادي الاهلي اليوم حيث نشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : 6 ايام تفصلنا عن الاحتفال بجائزة نادي القرن









دافع ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق، عن أحمد فتحي لاعب ظهير أيمن النادي الاهلي بعد توقيعه مؤخرا لنادي بيراميدز، لمدة 3 مواسم، بداية من الموسم المقبل.





انتقد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق ثنائي فريق الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا وصالح جمعة، بسبب تصرفاتهما التي لا تليق بقيمة القلعة الحمراء.



