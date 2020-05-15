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رياضة

خدم النادي بشرف .. نجم الأهلي السابق يدافع عن أحمد فتحي

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:40 م
محمد السعيد
دافع ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق، عن أحمد فتحي لاعب ظهير أيمن النادي الاهلي بعد توقيعه مؤخرا لنادي بيراميدز.

وكان نادي بيراميدز أعلن مؤخرا تعاقده مع أحمد فتحي لمدة 3 مواسم، قادما من النادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل.

وقال ماهر همام في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "أحمد فتحي خدم النادي الأهلي بشرف، وتوقيعه لبيراميدز احتراف، اللاعب اختار إنهاء مسيرته خارج الأهلي، وعلينا تقبل ذلك".

وتابع: "أتمنى أن ينهي حسام عاشور مسيرته في الاهلي، لأنه أحد أبناء النادي الأهلي المحترمين".

وواصل: "فايلر حقق نجاحا منذ قدومه إلى النادي الأهلي، هو يمتلك نفس مواصفات مانويل جوزيه وهيديكوتي، اعتقد أنه سيحدث تأثيرا كبيرا مع النادي الأهلي".
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