محمد إسماعيل: الإخوان جاءوا بمساندة الصهاينة.. والسيسي عطية من الله

قال النائب محمد إسماعيل، تعليقا على صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه من عطايا الله لمصر لأنه جاء في مرحلة صعبة والدنيا في أكثر من وادٍ وجمع المصريين على قلب رجل واحد وكان دائما يتكلم عن الوحدة المصرية وطول ما المصريين متفقين نقدر على الدنيا كلها ".





وأضاف إسماعيل خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسي، على فضائية "الحدث اليوم": "كلام الرئيس السيسي ربنا قاله في كتابه الكريم بشأن الترابط واتفاق المصريين مع بعضهم البعض، السيسي بنى مصر مرة تانية أكثر مما فعله محمد على باشا بالرغم أن محمد على قعد ٨ سنين لحد ما بدأ التنمية لكن الرئيس السيسي من أول يوم".





واستطرد": حفرنا قناة السويس والعاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة وشبكة الطرق والكهرباء، حقيقي ربنا وهبه لمصر".

وعلق النائب محمد إسماعيل، على صورة جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا: "جماعة الإخوان الإرهابية تفرق لا تجمع وتدعي انها الجامع المانع لكن دائما وابدا يخرج من كلامهم دماء، فلابد انه حدث منهم مراجعات لكن اظن انهم يسيرون على نفس المنهج وعلى رأسهم كمال الهلباوي فيكفيهم ان كل ما حدث من إرهاب ملتصق بهم".





وأضاف إسماعيل: "لما قامت ثورة ١٩ المحتل استغرب حينما وجد المصريين كلهم على قلب رجل واحد الهلال مع الصليب، وبالتالي الإخوان عندهم دراسة ماذا فعل عبدالله بن سبأ اليهودي الذي ادعي الاسلام ظاهريا في بدء الاسلام حينما سمح بالخروج على سيدنا عثمان وقد كانت الفتنة وقتل سيدنا عثمان وطلحة وعبدالرحمن بن عوف والحسين وعلي بن ابي طالب وظلت الدماء إلى ان انتهت في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي".





وأكد أن جماعة الإخوان جاءت بمسانده الصهاينة وتحقيق حلمهم وإقامة الدولة الصهيونية الكبري من النيل للفرات.

https://www.youtube.com/watch?v=jaq52u8GIME