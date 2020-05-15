AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

داخل منزلها.. صوفينار تستعرض لياقتها بإطلالة جذابة.. شاهد

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:28 م
صوفينار
صوفينار
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة الاستعراضية صوفينار فيديو جديدا لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وظهرت صوفينار داخل منزلها بإطلالة جذابة، وهي تؤدى بعض التمارين الرياضية، بالتزامن مع فترة الحجر الصحي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وسافرت صوفينار مؤخرا إلى إسبانيا لتقديم حفل استعراضي عن فنون الرقص الشرقى. 

يذكر أن صوفينار تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفنى، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائى جديد فى الفترة المقبلة.

كانت أحدث أعمال صافيناز على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صوفينار تثير الجدل بـ سيلفي على إنستجرام

إطلالة جريئة لـ صوفينار فى أحدث ظهور لها.. صورة

صوفينار تثير الجدل بملابس البحر المثيرة.. شاهد

صوفينار تثير الجدل بملابس البحر المثيرة.. شاهد

من الحجر المنزلي.. صوفينار تتألق فى أحدث ظهور.. شاهد

من الحجر المنزلي.. صوفينار تتألق بإطلالة بسيطة

ترشيحاتنا

أوجه التشابه بين أحمد صلاح حسني والشهيد رامي حسنين

قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة 12 ساعة اليوم.. اعرف الأماكن

بـ توب أسود.. هنا الزاهد تثير الجدل بهذه الإطلالة

جراءة وتحدٍ وشجاعة وحب.. هل نجحت سوزان نجم الدين في هزيمة رامز مجنون رسمي.. فيديو

سوزان نجم الدين تتصدر تريند تويتر بعد حلقتها مع رامز جلال

أثناء ما كان والدها يدفنها سمع صوتها.. القصة الكاملة لـ مولودة أبو عريش بالسعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها علاج الربو.. ماذا يحدث للجسم عند تناول أوراق المانجو؟

بـ تركيب اكستنشن ورموش.. إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

طريقة عمل سموزي البطيخ خطوة بخطوة.. فيديو