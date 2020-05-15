حياة الشاعر المصري حربي طعمة على طاولة اتحاد القيصر للأدب والفنون

عقد إتحاد القيصر للأدب والفنون، وبالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة إربد بالأردن وعبر تطبيق زووم، أمسية ثقافية شعرية حول حياة الشاعر الدكتور حربي طعمه المصري، وذلك ضمن برنامج "الثقافة عن قرب".





وتحدث رئيس إتحاد القيصر للأدب والفنون الأديب رائد العمري عن حياة الشاعر المصري مشيرا الى أنه عضو في رابطة الكتاب الأردنيين ، وعضو في الإتحاد العام للكتاب العرب، وهو من مؤسسي ملتقى النعيمة الثقافي، له العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات عربية ودولية ومقالات في الصحف الأردنية وقصائد منشورة.





وشارك الشاعر في العديد من المهرجانات الأردنية، وله قصيدة طويلة بعنوان "الهاشمية" تغنى فيها بالملك والأردن، وله العديد من الكتب الصادرة ومجموعة شعرية بعنوان "مزج على رأس دبوس"، ومجموعة شعرية بعنوان" بيوت الطين"، وديوان "الخوابي".





وفي نهاية الأمسية قرأ الشاعر المصري قصيدة بعنوان "إربد الجميلة"، وقصيدة عن فيروس الكورونا تحدث فيها عن ضيقه من إغلاق المساجد والمدارس والجامعات ومنظر بيت الله الحرام بعد إخلاء المسعى من الطائفين والسجود.



