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تعليم

طلاب الصف الأول الثانوي يمتحنون الفيزياء إلكترونيا من المنازل.. اليوم

السبت 16/مايو/2020 - 01:00 ص
امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوي
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ياســـمين بدوي
يؤدي اليوم السبت الموافق 16 مايو 2020 ، طلاب الصف الاول الثانوي ، امتحان مادة الفيزياء ، وذلك بشكل إلكتروني عبر منصة الامتحان من المنازل.

ومن المقرر أن يتواجد على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا، طلاب محافظات : القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.


أما المجموعة الثانية، فمسموح لطلابها بالدخول على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، وتشمل طلاب محافظات: الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.


وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثانى الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain


وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg
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