طلاب الصف الأول الثانوي يمتحنون الفيزياء إلكترونيا من المنازل.. اليوم

أما المجموعة الثانية، فمسموح لطلابها بالدخول على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، وتشمل طلاب محافظات: الشرقية، و الدقهلية، و القليوبية، و الغربية، و المنوفية، و البحيرة، و المنيا، و سوهاج، و بني سويف، و الأقصر، و السويس، و البحر الأحمر، و مطروح.