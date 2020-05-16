وزير السياحة: نقوم بجولات عديدة لبحث استعدادات الفنادق للعودة.. فيديو

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه قام بجولتين خلال هذا الاسبوع تفقد خلالها الفنادق التي تريد أن تعمل مرة أخري، وكانت الجولة الاولي لمنطقة الجلالة والغردقة وسهل حشيش.

وأضاف الدكتور خالد عناني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، الذي يقدمه الاعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجولة الثانية كانت لمدينة شرم الشيخ تفقدا للفنادق السياحية والاطمئنان علي تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار إلى أنه تم عمل لقاء مع المستثمرين في شرم الشيخ, موضحا أن الفنادق التي تم الموافقه علي عملها مرة أخري كانت في مدينة شرم الشيخ والغردقة.

وأوضح أن تم رفض طلبات 9 فنادق تقدمت لفتحها مرة أخري لانها لم تستوف الشروط المطلوبة لاعادة فتح الفنادق مرة أخري.

واستطرد: "نقوم بجولات عديدة لبحث استعدادات الفنادق للعودة مرة أخري ودراسة الاستعدادات الطبية".