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فن

أخبار الفن.. أحمد فلوكس يكشف في تسجيل صوتى حقيقة اعتدائه على فرد أمن.. شهر العسل بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة على الكورنيش

السبت 16/مايو/2020 - 06:47 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.


نجحت "شيماء" أو دنيا عبد العزيز من الإقلات من حجيم زوجها "فتحي" أو أحمد زاهر، بعد أن أذاقها الإهانة والذل خلال أحداث مسلسل البرنس.

أكد الفنان احمد فلوكس حقيقة المقطع المصور المتداول له عبر وسائل التواصل الإجتماعي، والذي يظهر خلاله وهو يعتدي على فرد أمن.

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مجموعة من الصور  للفنانة  ياسمين صبرى، مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، على الكورنيش فى مدينة إسكندرية.

نشرت النجمة لقاء الخميسي فيديو لها على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" ‫

هنَّأت الفنانة وفاء صادق، الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ80.

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