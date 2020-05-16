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أخبار العالم

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 45032 حالة

السبت 16/مايو/2020 - 09:47 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في المكسيك إلى 45032 حالة، وذلك عقب تسجيل 2437 حالة إصابة جديدة.

وذكرت قناة (سي إن بي سي) الأمريكية اليوم السبت أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المكسيك ارتفعت إلى 2767 حالة، وذلك عقب تسجيل 290 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، ليعاني معظم دول العالم حاليا من وجود حالات إصابة بالفيروس على أراضيها.
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