AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السكك الحديد تواصل إجراءات التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا

السبت 16/مايو/2020 - 02:30 م
صدى البلد
Advertisements
حمادة خطاب
استمرت هيئة السكك الحديدية في عقد ندوات التوعية للعاملين عن فيروس كورونا وطرق انتشاره وكيفية مقاومته وتطهير وتعقيم القطارات والتطهير المستمر للمحطات واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس.

وواصلت هيئة السكة الحديد أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات بمختلف خطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا.

واستمرت فى توفير وتعليق ملصقات التوعية بالمحطات والقطارات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.

وكانت هيئة السكة الحديد وشركة المترو أطلقتا حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا.

ويقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.
السكك الحديد تواصل إجراءات التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا
السكك الحديد تواصل إجراءات التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا
السكك الحديد تواصل إجراءات التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا
السكك الحديد تواصل إجراءات التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا
السكك الحديد تواصل إجراءات التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا
السكك الحديد تواصل إجراءات التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا
Advertisements

موضوعات متعلقة

النقل تستمر في عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت.. بث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس.. وتطهير وتعقيم القطارات بعد كل رحلة.. فيديو

السكة الحديد تواصل تعقيم وتطهير القطارات والمحطات لمواجهة كورونا.. صور

السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات.. فيديو وصور

هيئة السكك الحديدية تواصل أعمال التطهير والتعقيم لجميع المحطات.. صور وفيديو

السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات.. فيديو

لمواجهة كورونا.. السكك الحديدية تواصل أعمال التطهير والتعقيم لجميع المحطات والقطارات.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. رسالة مؤثرة من وزير الصحة الغانى للشعب

خناقة أحمد فلوكس.. مفاجأة في التقرير الطبي

كورونا تضرب لاعبي المظاليم.. إصابتان جديدتان لحارس شبان أسيوط وشقيقه

بالفستان الأبيض.. دومنيك حوارني بإطلالة صباحية من منزلها في لبنان

حادثة مأساوية.. زجاجتا "شامبو" تضعان طفلة بين الحياة والموت

للمرة الثالثة.. وزارة الصحة تتسلم 30 طنًا من المستلزمات الطبية والوقائية هدية من الصين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حائز على نوبل.. حكاية طبيب أفريقي يعالج ضحايا الاغتصاب.. صور

بالفستان الأبيض.. دومنيك حوارني بإطلالة صباحية من منزلها في لبنان

فض 3 أسواق شعبية في الإسكندرية.. صور