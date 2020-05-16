AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شيما صابر تنشر صورة جديدة مع زوجها من شهر العسل.. شاهد

السبت 16/مايو/2020 - 09:07 م
شيما صابر وزوجها
شيما صابر وزوجها
Advertisements
محمد بدران

نشرت الإعلامية شيما صابر  صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام برفقة زواجها رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي.

وظهرت  الإعلامية شيما صابر  بصورة رومانسية من شهر العسل وكتبت على الصورة رسالة قائلة: "الحب ❤️ من النظرة الأولى يسهل فهمه ، عندما يبحث شخصان عن بعضهما البعض مدى الحياة ، يصبح معجزة 💕".

وتألقت الإعلامية شيما صابر  بإطلالة انيقة مرتدية سترة جذابة باللون الاسود، وبنطلون جينز، أما من الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج البسيط وتركت شعرها منسدلًا.

عقد رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، الاسبوع الماضي، قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير في  إحدى الفيلات في وجود العائلتين.

ويعد رامي صبري قائدًا لنادي إنبي، وشارك معه في 16 مباراة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف معه ، قبل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الدوري المصري تم إيقافه لنهاية شهر مايو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بطريقة كوميدية.. ريهام أيمن وشيما صابر تشعلان التيك توك.. شاهد

عقد قران رامي صبري لاعب انبي على الإعلامية شيما صابر

بعد عقد قرانها على نجم إنبي.. شاهد أجرأ إطلالات الإعلامية شيما صابر

أول تعليق من شيما صابر بعد عقد قرانها على رامي صبري

سارة خليفة تهنئ شيما صابر بعقد قرانها على لاعب إنبي.. شاهد

أخبار الرياضة.. كانافارو: محمد صلاح آلة لا تستسلم ولا تتوقف .. وأول تعليق من شيما صابر بعد عقد قرانها على رامي صبري

ترشيحاتنا

بعد مطالبة الدراويش بـ35 مليون جنيه.. الزمالك يغلق ملف التعاقد مع باهر المحمدي

هل تسمح الحكومة للمواطنين بأداء صلاة عيد الفطر؟ | مصدر يرد

تركي آل الشيخ يقوم بالإبلاغ عن شخص ينتحل شخصيته على تويتر

محمد فضل فى رسالة للعامرى فاروق: حسام غالي الأحق برئاسة الأهلي

مدرب منتخب مصر السابق: محمد صلاح تلقى عرضا رسميا من ريال مدريد ..فيديو

الصحة: 3526 مصابا بكورونا تحولت تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. دراسة تكشف سببًا غريبًا

لومقلقة عشان كورونا.. 5 طرق لعمل كحك العيد كـ المحترفين

فستان لافت.. مايا دياب تتألق بإطلالة ساحرة على إنستجرام.. شاهد