شيما صابر تنشر صورة جديدة مع زوجها من شهر العسل.. شاهد

نشرت الإعلامية شيما صابر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام برفقة زواجها رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي.

وظهرت الإعلامية شيما صابر بصورة رومانسية من شهر العسل وكتبت على الصورة رسالة قائلة: "الحب ❤️ من النظرة الأولى يسهل فهمه ، عندما يبحث شخصان عن بعضهما البعض مدى الحياة ، يصبح معجزة 💕".



وتألقت الإعلامية شيما صابر بإطلالة انيقة مرتدية سترة جذابة باللون الاسود، وبنطلون جينز، أما من الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج البسيط وتركت شعرها منسدلًا.



عقد رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، الاسبوع الماضي، قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير في إحدى الفيلات في وجود العائلتين.

ويعد رامي صبري قائدًا لنادي إنبي، وشارك معه في 16 مباراة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف معه ، قبل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



يذكر أن الدوري المصري تم إيقافه لنهاية شهر مايو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد





