الديهي: البعض يستهتر بكورونا.. ولابد من فتح الاقتصاد مع اتباع إجراءات الوقاية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه هناك حالة من الاستهتار من بعض المواطنين تجاه التعامل مع فيروس كورونا





كان هناك رهان على وعي المواطنين وهذا الرهان لم يكن في محله، وعدد كبير من المواطنين لا يستوعبون خطورة فيروس كورونا ". وأضاف نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " تن"، :"المواطنين





وتابع نشات الديهي:" لازم نشتغل ونفتح الاقتصاد مع الالتزام بالإجراءات الطبية والوقائية من فيروس كورونا".





وأكمل نشأت الديهي:" لو اخترنا إننا نقفل هنموت من الجوع، ويجب إحداث التوازن بين الأمور والحفاظ بين الاقتصاد واتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".



