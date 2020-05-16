الديهي: البعض يستهتر بكورونا.. ولابد من فتح الاقتصاد مع اتباع إجراءات الوقاية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه هناك حالة من الاستهتار من بعض المواطنين تجاه التعامل مع فيروس كورونا .
وأضاف نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " تن"، :" كان هناك رهان على وعي المواطنين وهذا الرهان لم يكن في محله، وعدد كبير من المواطنين لا يستوعبون خطورة فيروس كورونا ".
وتابع نشات الديهي:" لازم نشتغل ونفتح الاقتصاد مع الالتزام بالإجراءات الطبية والوقائية من فيروس كورونا".
وأكمل نشأت الديهي:" لو اخترنا إننا نقفل هنموت من الجوع، ويجب إحداث التوازن بين الأمور والحفاظ بين الاقتصاد واتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".
وتابع نشات الديهي:" العالم يرتب اموره على تحريك مركب الاقتصاد وفق ضوابط وخارطة معينة"، مضيفا:" واحد يقولي معيش فلوس اجيب كمامة لكن عندك فلوس تجيب سجائر".