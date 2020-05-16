AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الديهي: البعض يستهتر بكورونا.. ولابد من فتح الاقتصاد مع اتباع إجراءات الوقاية

السبت 16/مايو/2020 - 10:54 م
نشات الديهي
نشات الديهي
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه هناك حالة من الاستهتار من بعض المواطنين تجاه التعامل مع فيروس كورونا .

وأضاف نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " تن"، :"  كان هناك رهان على وعي المواطنين وهذا الرهان لم يكن في محله، وعدد كبير من المواطنين لا يستوعبون خطورة فيروس كورونا ".

وتابع نشات الديهي:"  لازم نشتغل ونفتح الاقتصاد مع الالتزام بالإجراءات الطبية والوقائية من فيروس كورونا".

وأكمل نشأت الديهي:"  لو اخترنا إننا نقفل هنموت من الجوع، ويجب إحداث التوازن بين الأمور والحفاظ بين الاقتصاد واتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".

وتابع نشات الديهي:"   العالم يرتب اموره على تحريك مركب الاقتصاد وفق ضوابط وخارطة معينة"، مضيفا:"  واحد يقولي معيش فلوس اجيب كمامة لكن عندك فلوس تجيب سجائر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الضرب بيد من حديد.. نشأت الديهي: الدولة تدير الأزمة الحالية باحترافية.. فيديو

نشأت الديهي: نرفع القبعة للحكومة المصرية على إدارتها لأزمة كورونا

نشأت الديهي: والله لو معايا مليار جنيه هتبرع بيه واشترى أجهزة تنفس صناعي

نشأت الديهي: القوات المسلحة لها دور أساسي في مواجهة فيروس كورونا

نشأت الديهي: في الأزمات والأوبئة لا صوت يعلو فوق صوت الدولة

تعليق نشأت الديهي على تفشي فيروس كورونا بفضائية مكملين

ترشيحاتنا

ممنوع من السفر .. فنان شهير يكشف تطورات إصابة ابنته بـ فيروس كورونا

اختراق بث القناة السابعة الإسرائيلية وإذاعة فيديو لكتائب القسام

الداخلية: مصرع تاجري مخدرات في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالاسماعيلية.. صور

ريهام تخرج من القبر لمقابلة زياد.. آيتن عامر تغازل جمهورها بصورة كوميدية

5 آلاف جنيه.. البرلمان يصوت على عقوبات عدم ارتداء الكمامة وتعطيل دفن ضحايا كورونا غدا

تركي آل الشيخ يقوم بالإبلاغ عن شخص ينتحل شخصيته على تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاب الأحمر.. بوسي تتألق بإطلالة كاجوال مميزة.. شاهد

هل فيروس كورونا يعيش على الشعر؟.. تفاصيل

راندا البحيري تستعرض جمالها على إنستجرام