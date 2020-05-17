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فن

سفير الفن العربي .. أشرف زكى يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده الـ80

الأحد 17/مايو/2020 - 01:54 ص
عادل امام
عادل امام
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محمد بدران
هنأ الفنان أشرف زكى، الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ80 الذى يوافق اليوم 17 مايو.


ونشر أشرف زكى عبر "انستجرام" صورة وعلق: "‏أنه الزعيم عادل امام سفير الفن المصرى والعربى".


ويوافق اليوم الأحد ذكرى عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 الذي ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.


ويشارك الزعيم فى السباق الرمضانى بمسلسل مسلسل "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.


"فالنتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو، والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.



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