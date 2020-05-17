لمطاردة داعش.. الجيش العراقي يعلن انطلاق عمليات أسود الجزيرة باتجاه الحدود السورية

أعلن الجيش العراقي ، اليوم الأحد، انطلاق عملية "أسود الجزيرة" في 3 محافظات بهدف الوصول للحدود السورية لتعقب فلول مسلحي داعش.





ووفقا لـ "السومرية نيوز" العراقية، قالت خلية الإعلام الأمني في العراق إنها أطلقت عمليات أسود الجزيرة في محافظات الأنبار ونينوي وصلاح الدين؛ وذلك تحت إشراف العمليات المشتركة.





وأوضحت الخلية الأمنية أن هذه العملية جاءت لملاحقة الإرهابيين وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق.





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وأضافت أن قيادات عمليات المحافظات الثلاث والحشد الشعبي اشتركوا في العملية بأحد عشر محورًا، وبإسناد من طيران الجيش والقوه الجوية.





وقد نشرت وكالة السومرية نيوز العراقية، صورا أولى للحظة انطلاق العملية وهي في طريقها إلى الحدود الدولية مع الجمهورية العربية السورية.