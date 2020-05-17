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أخبار العالم

نتنياهو يعرض تشكيلته الحكومية أمام الكنيست الإسرائيلي

الأحد 17/مايو/2020 - 12:35 م
نتنياهو يعرض تشكيلته
نتنياهو يعرض تشكيلته الحكومية أمام الكنيست
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قسم الخارجي
قدّم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، حكومة الوحدة الوطنية الجديدة التي شكلها إلى الكنيست، حيث من المقرر أن يتم التصويت عليها.

وخلال كلمته أمام أعضاء الكنيست أكد نتنياهو أن اسرائيل سيكون لديها حكومة وحدة وطنية اليوم.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية اليوم، بعد تأجيل أداء اليمين أكثر من مرة عقب خلافات حول الحقائب الوزارية.

وأنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي مشاروات تشكيل الحكومة الجديدة حيث عقد جلسات، امس السبت، مع أعضاء من حزبه "الليكود"، لتوزيع الحقائب الوزارية.

وذلك قبل أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، في أعقاب مفاوضات استمرت لأيام.
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